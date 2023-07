Bekeményített az olasz üdülőváros, kitiltanák a burkiniben fürdőző muszlimokat

Határokat szabna az iszlamizálódásnak egy olasz polgármester. Anna Maria Cisint, Monfalcone város vezetője a tengerparti dresszkód szabályozására tett kísérletet, kitiltaná a burkiniben strandoló muzulmán nőket a tengerpartról.

A jobboldali Liga párt politikusa szerint nemcsak a tengerpartok esztétikáját rontja, hanem higiéniai szempontból is kérdések merülnek fel a teljes testet elfedő ruhában fürdőző nők kapcsán.

A polgármester nyílt levélben fordult a muzulmán közösséghez, melyben jelezte, nem tűr semmiféle iszlamizálódást az általa vezetett településen, a bevándorlóknak alkalmazkodniuk kell a helyi szokásokhoz, máskülönben az a közösség megosztottságához vezet. A polgármester elrendelte, hogy a tengerparton és a vízben csak az európai szokásoknak megfelelő fürdőruha viselete engedélyezett, minden más kultúrát idéző ruházat nem megengedett.

A szigorú határok megszabását Cisint azzal magyarázza, hogy a Marina Julia e Marina Nova strandokon a turisták és helyiek körében egyre nagyobb megdöbbenést vált ki a talpig fedett öltözetben fürdőző és napozó nők látványa. Különösen azért, mert a partszakasz a tisztaság és az igényesség miatt vált a környék ismert és széles körben kedvelt turisztikai központjává.

A polgármester meggyőződése, hogy a más kulturális környezetből érkezők kötelessége, hogy alkalmazkodjanak a befogadó ország, azaz az olaszok szokásaihoz.

− Elfogadhatatlan, mindenfajta iszlámosodási törekvés, amelyek nemcsak esztétikai és higiénés szempontból vetnek fel kétségeket, hanem a harmonikus együttélés szabályait is felforgathatják – jelentette ki a polgármester a helyiek és a turisták panaszaira hivatkozva. Cisint arra is kitért a muzulmán nők öltözete nem csak esztétikai szempontból, hanem a hatóságok számára is lehetetlenné teszi az azonosítást.

Különösen a bangladesi közösség lélekszáma emelkedett meg a településen. Cisint döntése rövid időn belül hatalmas port vert fel, az olasz baloldal azonnal a muzulmán közösség segítségére sietett.

Rasszistának nevezik Monfalcone jobboldali polgármesterét, amiért a helyi szokások tiszteletben tartására szólította fel a bangladesi nőket.

A baloldali politikusok szerint Olaszország szabad és demokrata ország, ahol mindenki úgy fürdik a tengerben ahogy akar és ahogy kultúrája megengedi. Ha pedig nem tetszik a polgármesternek, akkor nyugodtan távozhat Olaszországból – üzenték az ellenzék soraiból.

