Belebukhat az amerikai elnök a korrupciós vádba?

A nyilvánosságra hozott információk egyértelművé teszik, hogy Joe Biden a vizsgálat központi szereplője, mivel az ő befolyásos pozíciója és korábban az alelnöki hivatalban betöltött szerepe tette lehetővé, hogy a családja és üzleti partnerei több millió dolláros külföldi bevételekre tegyenek szert.

Biden elnök a bizottság által bemutatott banki kivonatokra úgy reagált, hogy a dokumentumok hamisak, és tagadta, hogy valaha is megtörténtek volna ezek a tranzakciók. A Fehér Ház azt is állította, hogy Biden elnök soha nem vett részt fia üzleti ügyleteiben, és soha nem is beszélt vele azokról – ez azonban az azóta előkerült információk alapján meglehetősen valószínűtlennek tűnik.

