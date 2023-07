Így találhat vissza eredeti útjára az eltévedt NATO

A Szovjetunió összeomlásával az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tulajdonképpen a saját sikerének az áldozata lett, és a védelmi szövetséggel megtörtént a legrettenetesebb, ami egy szervezettel megtörténhet. A sikerrel ugyanis megoldotta a rábízott problémát és ezzel egyúttal a saját létjogosultságát számolta fel – magyarázta lapunk megkeresésére Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő.

Bár a NATO történelmi jelentőségét senki sem vitatja, a védelmi szövetség az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben veszített az erejéből, a presztízséből, és a jelentőségéből is. Ez több okból is adódik. Egyrészt, az utóbbi évtizedek békésebb időszaka arra késztette a tagállamok kormányait, hogy fokozatosan leépítsék a hadsereget, és úgy vélték, nincs szükség fegyverek fejlesztésére és tömeges gyártására, csupán éppen annyira van szükség, amennyi minimálisan kell. Pontosabban, még azt sem teljesítették a tagállamok. Van ugyanis egy elv, miszerint az adott ország GDP-jének legalább két százalékát kell védelmi kiadásokra fordítani, ez mindenkire nézve kötelező érvényű lenne a NATO-n belül.

A politika egyik alapelve, hogy az értékek hierarchiája lemérhető az értékek megvalósítására folyósított költségvetéseken. Egy érték, ami két százalékra van taksálva, az a politika piacain pont kétszázalékos fontossággal rendelkezik. Teljesen mellékes, hogy a politikusok és a megmondóemberek mit fecsegnek egzisztenciális fenyegetésekről, illetve értékekről. A két százalék pontosan két százalékot ér

– mondta lapunknak a biztonságpolitikai szakértő. Ami a haderőfejlesztést illeti, Castel szerint három különböző síkon kell vizsgálni: először is, hogy mit mond a közvélemény, hiszen ha a szavazók nem támogatják, akkor teljesen mindegy, hogy egy adott kormány mit szeretne. Másodszor, figyelembe kell venni, hogy a döntéshozók részéről a kommunikáció és a cselekvés két különálló dolog.

A mai világban sokan azt hiszik, hogy a kommunikáció maga a valóság. Ezeknek azt ajánlom, hogy próbáljanak meg egy harcos, megalkuvást nem tűrő Twitter-bejegyzéssel megállítani egy harckocsit, vagy lelőni egy ballisztikus rakétát. A döntéshozók részéről a cselekedet abban nyilvánul meg, hogy a hadiüzem kap egy tíz évre szóló megrendelést

– fogalmazott Robert C. Castel. Harmadrészt, fontos azt is megvizsgálni, hogy mely országoknak milyen infrastrukturális lehetőségeik vannak. – Ahol rendelkezésre állnak a nyersanyagok és az energia és megvannak a kellő ipari létesítmények, ott az újrafegyverkezés folyamata relatíve gyors lehet. Ahol ez még, vagy már nincs meg, ott az újrafegyverkezés jóval hosszabb időt vesz igénybe. Hogy egy példával szemléltessem: egy autóbuszgyárat könnyebb átállítani harcjárművek gyártására, mint egy Netflix stúdiót vagy egy brókercég irodáit. Ugyanez igaz a demográfiára is. Egy nemzet, ahol minden családban csak egy gyermek van, igen alacsony harci kedvvel lesz megáldva. Ezzel szemben azon nemzeteknél, ahol sokgyermekes családmodell van, sokkal pozitívabb a helyzet – magyarázta lapunknak a szakember arra reagálva, hogy rengeteg tagországban sokáig tart az újrafegyverkezési idő.