Scott Ritter szerint brit titkos ügynök lehet Zelenszkij

Megdöbbentő videót tett közzé Scott Ritter: a felvételen a volt amerikai hírszerző azzal vádolja az ukrán elnököt, hogy valójában brit titkos ügynökként tevékenykedik és közvetlenül az MI6 vezetője, Richard Moore irányítása alatt áll.

A több mint félórás felvétel elején Ritter azt állítja, hogy Volodimir Zelenszkij televíziós sorozata, a 2015 és 2019 között vetített A nép szolgája című műsor sokat segített az ukrán elnök politikai karrierjén. A megszólaltatott szakértők kifejtették, hogy a sorozattal remekül szemléltették, miként lehet manipulálni az ukrán népet, valamint arra is rávilágítottak, hogy hogyan válhat egy színész egy ország elnökévé. Éric Denese egykori magas rangú francia hírszerző tiszt véleménye szerint a filmszerep tulajdonképpen felkészítette Zelenszkijt arra, hogy valóban Ukrajna vezetőjévé váljon. Kiemelte azt is, hogy a sorozatot követően indult Zelenszkij az elnökválasztáson 2019-ben, ami rendkívül ügyes manipulációnak bizonyult.

Scott Ritter szintén felhívja rá a figyelmet, hogy az emberiség valaha volt legjobb előválasztási kampányának bizonyult az, hogy a sorozat harmadik évada mindössze négy nappal a 2019-es elnökválasztási kampány előtt jelent meg. Az eredmények is azt támasztják alá, a valóságban remekül működött ez a módszer, Zelenszkij ugyanis elsöprő fölénnyel, 73,23 százalékkal nyerte az első fordulót.

Scott Ritter elmondása alapján ezt a forgatókönyvet bizonyára nem Ukrajna találta ki, hasonló koncepció alapján jelent meg 2003-ban az Államfőnök című amerikai vígjáték is, melyben egy színes bőrű férfit az USA elnökévé választanak. Ritter kiemelte, hogy ha ez a forgatókönyv működött Amerikában, akkor vajon egy olyan országban, amely Oroszországgal határos, vajon miért ne működhetne. Hozzátette: ez az egész nem más, mint az egyik titkosszolgálat gondosan előkészített akciója. A szakértő egyúttal egy 2018-ban készült interjúrészletet is felidézett, melyben Zelenszkij mögött egy milliárdos ukrán oligarcha, Ihor Kolomojszkij állt, akivel kapcsolatban maga az ukrán elnök is beismerte, hogy több filmen is együtt dolgoztak. Kolomojszkij azonban több korrupciós ügybe is belekeveredett, ami miatt február elején házkutatást tartottak nála. Ritter szerint pedig a 2021-ben megjelent Pandora-iratok Zelenszkij korruptságáról tanúskodnak.

A dokumentum kiemelte ugyanis, hogy hogy 35 jelenlegi és volt vezető offshore cégeket és számlákat nyitott, köztük Zelenszkij is, akinek külföldi cége 2012 és 2016 között 41 millió dollárt termelt.

Ám ez még nem minden, Scott Ritter arról is beszélt, Zelenszkij mögött áll a brit hírszerzés. A szakértő állítását azzal támasztotta alá, hogy az ukrán elnök 2020 októberében Londonban titokban találkozott az MI6 vezetőjével, Richard Moore-ral. Ritter szerint ugyanakkor az nem túl megszokott dolog, hogy egy háborúban álló állam vezetője egy külföldi hírszerző szolgálat képviselőjével találkozzon. Hozzátette: a megbeszélés csakis azt jelentheti, hogy Zelenszkij brit ügynök, aki közvetlenül az MI6 vezetőjének az irányítása alatt áll, és a brit hírszerzés is megfigyeli.

Ritter kitért Zelenszkij 2022 tavaszán Bucsában tett látogatására is, amikor az őt körülvevő egyik fegyveres ruháján fordítva volt az ukrán zászló. A szakértő szerint ha ez egy ukrán katonával történt volna, az állami jelképek megsértése miatt szigorú büntetést kapott volna, a külföldieknek azonban megengedett ez a tévedés.

A volt amerikai hírszerző egyébként rendkívül sokat foglalkozik Oroszországgal, nemrég közel egy hónapos könyvbemutató körutat tartott az országban, melynek során új, Leszerelés a peresztrojka idején című kiadványát népszerűsítette, derült ki a Times Union cikkéből. A cikk kiemelte, hogy Scott Ritter szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök minden idők egyik legnagyobb vezetőjeként vonul be a történelembe, hozzátéve, csak Putyinnak köszönhető, hogy Oroszország ma létezik, sőt nem csak létezik, egyenesen virágzik.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)