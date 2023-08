A Vox akadályozhatja meg a baloldali kormányalakítást Spanyolországban

Úgy tűnik, végül mégiscsak a Vox mentheti meg a jobboldali kormányalakítást Spanyolországban. Santiago Abascal pártja vasárnap bejelentette, hogy hajlandó támogatni a választásokon győztes Néppártot (PP) anélkül, hogy helyet követelne magának a spanyol kormányban.

✅ #Los33deVOX apoyarán una alternativa que evite que España esté en manos de sus enemigos.



VOX no será la excusa de nadie para no avalar un Gobierno que respete los fundamentos de la Constitución, y que respete a la Nación y la neutralidad institucional.https://t.co/Dsr1amGfxx — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 6, 2023

A dél-európai országban július 23-án rendeztek előre hozott választásokat. Bár a jobboldali Néppárt szerezte a legtöbb szavazatot, sem önállóan, sem a Vox-szal közösen nem tudta elérni a kormányalakításhoz szükséges abszolút többséget. A Néppártnak néhány kisebb párt támogatása is kellene ahhoz, hogy kormányozhasson, de egyik sem hajlandó segíteni egy olyan kormánykoalíció megszületését, amelyben a jobboldali Vox helyet kap. Ez a patthelyzet azonban odáig vezethet, hogy a szocialisták hiába vesztették el a választásokat, ha teljesítik nacionalista szövetségeseik kívánságait, úgy szeptemberben megalakulhat a következő baloldali kormánykoalíció.

A Vox azonban hétvégén hatalmas lépést tett azért, hogy utóbbi ne történhessen meg. A párt közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott:

mindent meg kell tenni azért, hogy „Spanyolország ellenségei” ne kapják meg a szükséges támogatást, ezért 33 mandátumukkal hajlandóak „az alkotmányos többséget” elősegíteni a kongresszusban a Néppárt javára anélkül, hogy helyet kérnének maguknak a kormányban.

Ezzel pedig ajtót nyitottak a néppárti vezér, Alberto Núnez Feijóo előtt, aki ezután megkezdheti a tárgyalásokat azokkal a kis pártokkal is, akik eddig csak azért nem voltak hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni vele, mert nem akarták, hogy a Vox az ország élére kerüljön.

Santiago Abascal pártja a radikális döntés kapcsán kiemelte: aggasztja őket, hogy Pedro Sánchez olyan pártokkal egyezkedik a következő kormányalakítás érdekében, amelyek „komoly veszélyt jelentenek az alkotmányos rendre és az együttélésre”.

Utalt ezzel a baszk és katalán nacionalista formációkra, amelyek rögtön a választások után benyújtották a számlát a szocialistáknak, és közölték, hogy csak abban az esetben támogatják Pedro Sánchez második miniszterelnöki beiktatását, ha további engedményeket ad a két régiónak. A legsúlyosabb és egyben kulcsfontosságú követelések között szerepel a katalán függetlenségi népszavazás megtartása. A Vox szerint ha Sánchez megadja a kedvezményeket a szeparatista pártoknak, azzal gyakorlatilag

a saját kormánya általi államcsínyt követ el, ami a társadalmi béke megbomlásához vezethet.

A párt emlékeztetőül kiemelte, hogy a baloldali kormánykoalíció már így is túl sokat adott azoknak a politikai erőknek, akik Spanyolország egységét bombázzák. Utalt itt arra, hogy Sánchez két évvel ezelőtt kegyelmet adott azoknak a katalán függetlenségpárti vezetőknek, akik 2017-ben részt vettek Katalónia elszakadásának alkotmányellenes kikiáltásában, ezt követően pedig tavaly eltörölte a lázadás bűntettét is, hogy a szeparatista megmozdulások esetén enyhébb büntetéseket lehessen kiszabni. A Vox megjegyezte azt is, hogy ezeket a lépéseket a Sánchez-kormány még az eddigiekhez képest visszafogottabban kormányzó Pere Aragonés vezette katalán republikánusok (ERC) támogatásáért cserébe tette meg. Ahhoz azonban, hogy ismét kormányt alakíthasson már a legradikálisabb pártokkal kell dűlőre jutnia, köztük a baszk terrorszervezet, az ETA volt tagjait is tömörítő EH Bilduval, valamint azzal a Junts per Catalunyával, amelynek vezetője, Carles Puigdemont hat évvel ezelőtt kikiáltotta a Katalán köztársaság megalakulását, majd elmenekült a felelősségre vonás elől.

A Vox a közleményben kiemelte:

„tekintettel az események súlyosságára és arra a veszélyre, hogy Pedro Sánchezt Spanyolország összes ellensége fogja kormányfővé tenni”, a párt nem fog semmilyen akadályt gördíteni a Néppárt elé, ha ezzel megakadályozhatja „a nemzetromboló kormány megalakulását”.

A Néppárt elnöke, Alberto Núnez Feijóo, aki 137 mandátummal nyerte meg az előre hozott választásokat, pozitívan fogadta és előrelépésnek minősítette a Vox felajánlását, majd közölte, hogy mostantól a „széles körű és alkotmányos” többséghez szükséges megállapodásra törekszik a pártokkal, amellyel végül önállóan kormányozhatja Spanyolországot. A Vox lépésének köszönhetően erre most már reális esélye van, ugyanis ha maga mellé állítja a jobbközép Kanári Koalíciót és a baszk nacionalista pártot (PNV), úgy egy mandátummal még meg is haladja az önálló kormányalakításhoz szükséges abszolút többséget.

Borítókép: Santiago Abascal, a Vox vezetője (Fotó: Anadolu Agency/AFP/Loyola Perez De Villegas Muniz)