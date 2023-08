A Gazeta Wyborcza című lapban kiderült, hogy a CO2-kibocsátás csökkentésének leghatékonyabb módja a gyermekvállalásról való lemondás. Végül is, mi értelme van a klímáért küzdeni csak úgy, hogy lemondunk az autókról és a repülőkről, és hús helyett férgeket eszünk, ha egy gyerek évente körülbelül 58,6 tonna szén-dioxidot bocsát ki? Végül is ezt kellene tennie az Európai Unió biztosainak is, és betiltani a gyermekőrületet