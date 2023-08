Egy térkép miatt tiltakozik India Kínánál

Az idén kiadott térképen, amely a kínai természeti erőforrások minisztériumának honlapján is megjelent, az északkelet-indiai Arunácsal Prades állam és az indiai-bhutáni-kínai hármashatárnál fekvő Doklam-fennsík Kínához tartozó területként van feltüntetve. Újdelhi emellett sérelmezte azt is, hogy az India által magának követelt, de kínai fennhatóság alatt álló Akszai Csin-fennsík is Kína részeként szerepel.