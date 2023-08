Az előző hónapban hatalmas vihar pusztított az Egyesült Államokban, főleg Vermontot érintette, az államot elárasztotta a víz, teljes káosz uralkodott. Ekkor egy csapat amerikai, akik magukat PINE-nak (People’s Initiative of New England) nevezik, megjelentek, hogy a bajba jutottakon segítsenek.

Hiába a kedvesség, a PINE igazából egy neonáci szervezet, a New England területén 2019-ben létrejött, nyíltan náci NSC–131 egyesület egy „puhább, társadalmilag sokkal elfogadhatóbb” arcot mutató részlege. Azért hozták létre, hogy azok, akik ugyan egyetértenek a nézeteikkel, támogatnák is őket, be tudjanak lépni úgy, hogy közben nyíltan nem egy neonáci szervezethez csatlakoznak.

A PINE azért nem hazudtolja meg „gyökereit”, nem túl régen felszólították New Englandet, hogy lépjen ki az USA-ból, és hozzanak létre egy külön, csak fehérekből álló államot.

A szélsőségesek a világ minden pontján megpróbálják kihasználni az instabilitást és a káoszt, és ez kifejezetten igaz a természeti katasztrófákra, mint ahogy azt a mostani példa is mutatja.

A hurrikánokra, áradásokra adott gyenge, zavaros kormányzati válaszként a szélsőségesek megjelennek a területen és megbízható segítségként ott vannak az embereknek akkor, amikor igazán sérülékenyek. Beépülnek lassan a közösségekbe és így könnyebben tudnak toborozni is. Egy-egy katasztrófa után kihasználják a rossz reagálást és az elidegenedés és elhagyottság érzését erősítik.

Korábban egy másik neonáci szervezet is próbálta kihasználni a természeti katasztrófa okozta pánikot. A California State Militia egy erdőtűz közben jelent meg, hogy reggelit vigyen a menekülteknek, ám az étel mellé névjegykártyákat is osztottak, amin rajta volt, hogy lehet hozzájuk csatlakozni.

