A német Berliner Zeitung a „Miért nyaral Ursula von der Leyen Görögország miniszterelnökével?” címmel jelentetett meg cikket, amelyben a lap szintén az eset kapcsán felmerülő összeférhetetlenség kérdését emelte ki, hasonlóan hivatkozva arra a furcsa tényre, hogy az Európai Bizottság feltűnően visszafogott a közelmúlt görög botrányai kapcsán.

A Süddeutsche Zeitung ugyancsak több cikket szentelt a témának, és a korábban említettek mellett megjegyezte, hogy „nyilvánvaló, hogy Micotákisz és Von der Leyen nagyon közel állnak egymáshoz, a miniszterelnök nagyon fontos partner”.

A körülmények ismeretében a lap szerint nem kérdéses, hogy „a görögországi látogatás politikai vonatkozású volt”, főleg annak tudatában, hogy Von der Leyen „minden nyilvános szereplésre aprólékosan ügyel”, most pedig – utalva a nyilvánosságra hozott képekre – valamilyen különös oknál fogva „elmaradt a megszokott diszkréció”.

Az Európai Bizottság valóban mind a mai napig következetesen hallgat a Görögországgal kapcsolatos problémákról, holott korábban a testület hasonló témákban – ténybeli és jogi bizonyítékok hiányában is – előszeretettel és hangosan bírált más tagállamokat, köztük Magyarországot is.

A közös utazásról egyébként a Creta24 nevű helyi média egy rövid videót is közölt, amelyhez az egyik görög állampolgár a következő hozzászólást fűzte: „A Pfizerből származó nyereség egyesíti őket” – utalt arra a görög állam által nyújtott 32 millió eurós támogatásra, amelyet az a Theracell Laboratories IKE nevű konzorcium kapott, amelynek történetesen az Európai Bizottság elnökének férje, Heike von der Leyen ügyvezetésével működő Orgenesis Inc. is a tagja. Mindemellett az Orgenesis erősen kötődik a Pfizer vállalathoz, amellyel