Merényletkísérlet a bejrúti svéd nagykövetség ellen

Továbbra is feszült a viszony Svédország és néhány muszlim ország között a stockholmi Korán-égetések miatt, ami eddig is több erőszakos esetben is megnyilvánult. Legutóbb csütörtökre virradóan, amikor ismeretlen tettesek bombát dobtak a bejrúti svéd nagykövetségre.

Sajtóhírek szerint egy Molotov-koktél jellegű bomba volt, amelyet a külképviselet főbejáratára dobtak, de a szerkezet nem kapott lángra. Feltételezhető, hogy a sikertelen támadásnak köze lehet a svédországi Korán-égetéshez – írja az Expressen svéd napilap.

Alig néhány nappal azután történt az eset, hogy több arab nagykövetség – többek között a szaud-arábiai – felszólította állampolgárait, hogy hagyják el Libanont az országban uralkodó feszült biztonsági helyzet miatt. A figyelmeztetés azután jött, hogy több napig tartó véres harcok zajlottak palesztinok és iszlamista csoportok között az országban, amelyekben legalább 14-en meghaltak és körülbelül hatvanan megsebesültek.

A bejrúti rendőrség nem kívánta kommentálni a svéd nagykövetség elleni merényletet,

de egy meg nem nevezett rendőrségi forrás azt mondta az Expressen napilapnak, hogy „a támadásnak köze lehet a Korán-égetésekhez. Kivizsgáljuk, és bízunk benne, hogy megtaláljuk az elkövetőket.”

A bejrúti svéd nagykövet sem kommentálta az incidenst, de közölte, hogy a nagykövetség munkatársai biztonságban vannak, amit a külügyminiszter, Tobias Billström is megerősített, hozzátéve, hogy a kormány komolyan veszi az esetet.

Az utóbbi hónapokban komoly feszültséget okozott, valamit a svéd NATO-csatlakozást is hátráltatta, hogy Svédországban idén többször is Koránt égettek, úgy, hogy a demonstrációkra a rendőrség hivatalosan engedélyt adott. Több muszlim ország is elítélte a szent könyv meggyalázását, valamint számos esetben svéd zászló égettek és tüntettek ezekben az országokban, a megmozdulások helyenként erőszakba torkollottak. Bejrútban a Hezbollah vezetője, Hassan Nasrallah korábban felszólította a fiatal muszlimokat, hogy védjék meg a Koránt és büntessék meg az égetések mögött állókat. Naszrallah azt is követelte Libanontól, hogy utasítsa ki Svédország bejrúti nagykövetét, amire eddig nem került sor.

Borítókép: A Korán egy példányát gyújtják meg tüntetők Stockholmban, a Mynt téren 2023. július 31-én (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Oscar Olsson)