Mi lesz a Wagnerrel Prigozsin nélkül?

Prigozsinról rengetegen emlékeznek meg Oroszország-szerte, gyertyákkal, virágokkal róják le a tiszteletüket az oroszok és a zsoldosok.

Ennek kapcsán Georg Spöttle elmondta, azt tapasztalta, igen nagy tisztelet övezte a Wagner-vezért. – Most jöttem haza Oroszországból, ahol egy biztonságpolitikai konferencián is részt vettem, Donbaszba is elmentem, és sok katonával, tisztekkel is beszélgettem – mondta, és hozzátette:

Nagyon sokan szerették Prigozsint, akiről azt mondták, hogy egy elképesztő patrióta volt, az életét adta volna Oroszországért.

Sokan kétségbe is vonták, hogy a Wagner júniusi lázadása valódi lázadás volt, vagy inkább egy csel, hogy átcsoportosítsák őket Belaruszba. Volt olyan, aki együtt harcolt vele Szíriában is, és Bahmutnál is, és azt mondta, hogy azért tisztelték, mert mindig ott volt a fronton is, nem a kényelmes szentpétervári irodájából irányította a zsoldosokat – mondta el lapunknak a biztonságpolitikai szakértő.

Georg Spöttle hozzátette, szerinte

Oroszországnak nagyobb érdeke fűződött volna ahhoz, hogy Prigozsin életben maradjon, minthogy meghaljon.

Az sem egyértelmű a szakértő szerint, hogy lehet-e egyáltalán merényletről beszélni, hiszen már arról is szólnak a hírek, hogy a repülőnek, amelyen utazott, már több meghibásodása is volt.

– Tehát az is elképzelhető, hogy egy technikai defekt, és nem egy merénylet áll a háttérben. Ráadásul egyszerűbb lett volna Prigozsint Afrikában megölni. De persze, a lengyelek, a CIA, az ukránok, bármelyik nyugati titkosszolgálat benne lehet abban, hogy gyorsan leszámoljanak vele – jegyezte meg Georg Spöttle.

A szakértő elmondta, nem gondolja, hogy a zsoldosok most olyan magánakciókba kezdenének, mint például, hogy elindulnának Lengyelország felé Belaruszból.

Akkor magukra maradnának, nyilvánvalóan az orosz állam nem egyezne abba bele, hogy megtámadjanak egy NATO-országot. Ráadásul a lengyel hadsereg nagyon erős, modern amerikai technológiával rendelkezik, nyilvánvaló, hogy ez egy öngyilkos akció lenne, és Oroszország azonnal elhatárolódna tőlük

– mondta a szakértő.