Annak ellenére, hogy Angela Merkel csaknem két éve távozott Németország csúcspozíciójából, a Tagesspiegel című német lap által megszerzett dokumentumok szerint a volt kancellár még mindig számos költséget számláz a szövetségi kormánynak.

Olaf Scholz kormánya eddig 55 ezer eurót költött Angela Merkel volt német kancellár hajára és sminkjére, mióta 2021-ben távozott hivatalából – szemlézi a Tagesspiegel cikkét a Politico című lap.

A jelek szerint a volt kereszténydemokrata kancellár nem tartotta meg egykori sminkesét, hanem most egy új, Berlinben székelő, divattervezőként is dolgozó, önálló vállalkozó haj- és sminkmesterre támaszkodik. A kancellária fizeti Merkel haját és sminkjét mind a nyilvános, mind a magánmeghívások alkalmával. Eddig 17 200 eurós számlát hozott össze 2023-ban, emellett 2022-ben 37 780 eurót.

Rongyrázás felsőfokon

Háborús infláció, energiaválság és lassuló gazdaság – Németországban rengeteg munkahely került veszélybe, a mindennapi árucikkek ára pedig az egekbe szökött, de a rezsit se olyan könnyű kigazdálkodni az átlagembernek. Ennek ellenére a szociáldemokratákból, a zöldekből és a liberálisokból álló kormánykoalíció nem fogta vissza magát és rég nem látott pénzszórással töltötte a tavalyi évet.

A tisztviselők haj- és sminkszolgáltatásának növekvő költségei a múltban kemény kritikát váltottak ki. Reiner Holznagel, az Adófizetők Egyesületének elnöke szerint a költségeket a minimálisra kellene csökkenteni, és kétség esetén magánúton kellene fizetni.

A jelenlegi német kancellár, Olaf Scholz sem spórol a költségekkel nyilvános szereplései alkalmával. Idén eddig 21 808 eurót költöttek a kancellária képviselői frizura- és sminkköltségekre, míg 2022-ben ez a szám elérte a 39 910 eurót.

Olaf Scholz német kancellár. Fotó: Facebook

Korábban a koalíciós megállapodásokhoz tartozhatott többek között az is, hogy minden fontos embernek van legalább 4-5 fontos embere, akiknek szintén legalább ennyi bizalmasa van, erre utal legalábbis az,

hogy a szövetségi minisztériumokban ma már csaknem hatvan százalékkal több köztisztviselő dolgozik, mint az előző, Merkel-kormányok idején, ami nyilvánvalóan ennyivel több kiadást is jelent – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Igaz, néhány álláshelyet a szövetségi rendőrség és a határőrség számára is előirányoztak, ezek azonban eltörpülnek a bizalmi körhöz tartozók számához képest. Rengeteg olyan pozíciót hoztak létre, amelyeknek eddig nem akadt különösebb feladata. Ilyen például Ferda Ataman állása is a diszkriminációellenes ügynökség élén. A bevándoroló családból származó nőt egyébként úgy is emlegették a parlamentben, mint a „német diszkrimináció főpapnője”. Olyan rasszista és kirekesztő megnyilvánulásai voltak az elmúlt években, hogy a kinevezése előtt ezernél is több bejegyzést, kommentet és megosztott lapinterjút kellett törölnie a közösségi oldalain.

Juhu🎉🙌! 369 Stimmen hätte sie gebraucht, 376 sind's geworden @FerdaAtaman ist neue Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes!

Von ganzem Herzen waggonweise Glück und Erfolg für Dich, liebste Ferda! Beste Frau fürs Amt, niemand sonst hat's so verdient 🥰💐🚀 pic.twitter.com/PKMCt820Ot — Konstantina Vassiliou-Enz (@Konstantina__V) July 7, 2022

A lobbi sem maradhat ki

Mindez azonban csak apróság ahhoz képest, hogy mennyi támogatás folyik át a különböző lobbiszervezeteken, amelyek valamelyik kormánykoalíciós párthoz kapcsolódnak – legtöbbször egyébként a Zöldek nevű párthoz.

Nemrégiben például kiszivárgott, hogy évente kétmillió eurós támogatást ítéltek oda egy olyan szervezetnek, amely a Földközi-tengeren bajba jutott migránsok mentésében vesz részt, és ennek a szervezetnek a vezetője nem mellesleg Katrin Göring-Eckardt, a szövetségi parlamenti zöldpárti alelnökének az élettársa.

Az ehhez szükséges forrásokat közvetlenül a Szövetségi Külügyminisztérium költségvetéséből fedezik, ami az eredeti költségvetési tervezetben nem szerepel. Közvetetten azonban ez a pénz az adófizetők zsebéből származik.