A Munkácsi Városi-Járási Bíróság másodfokon is kimondta, hogy jogtalanul menesztették Schink Istvánt, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját – hívta fel a figyelmet a tanintézmény közösségi oldalán tett bejegyzésére a Kárpáti Igaz Szó (KISZó) magyar nyelvű kárpátaljai hírportál.

Az iskola hozzátette: „Sajnos ezzel sem helyezték vissza, mivel a második elbocsátását ez a bírósági döntés nem érvénytelenítette. Az egy másik per része lesz. De kitartunk!”

Amint arról lapunk is beszámolt korábban, a kárpátaljai magyar iskola korábbi igazgatóját, Schink Istvánt tizenhét év után, valós indok nélkül menesztették pozíciójából idén tavasszal, egymás után két alkalommal is. A volt igazgató a bíróságon támadta meg a döntést, amelyet első fokon meg is nyert, kimondták: jogtalan volt a menesztés. Ez után Schinket visszahelyezték az iskola élére, ám májusban újra leváltották és ismét pereskedést kezdődött.