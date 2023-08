„Szakszervezeti gyűlésünkön a kinevezett igazgató és helyettese jelezte, rövid távú céljuk az iskola ukránosítása, a magyar idegen nyelvként oktatása, már most szeptembertől ukrán első osztály indítása, a tantárgyak egy részének ukránul oktatása” – írta Facebook-bejegyzésében a kárpátaljai Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola.

Amint arról lapunk is beszámolt korábban, a kárpátaljai magyar iskola korábbi igazgatóját, Schink Istvánt tizenhét év után, valós indok nélkül menesztették pozíciójából idén tavasszal, egymás után két alkalommal is. Schink István leváltásával kapcsolatban bírósági ügy zajlik, ezt első fokon meg is nyerte a volt igazgató, akit ezután visszahelyeztek az iskola élére. Utána azonban újra leváltották, így az ügy másodfokon folytatódott, szeptemberben lesz a tárgyalása, akkor hozhatnak döntést.

Tehát egy jelenleg is zajló munkaügyi pert figyelmen kívül hagyva neveztek ki új igazgatót, aki már „új célokat” is kijelölt az intézmény számára. A helyiek korábban „nyilvánvaló támadásnak és provokációnak” írták le az ügyet a munkácsi magyar közösséggel szemben.