Az Egyesült Államok rekordmennyiségű műtrágyát importált Oroszországból az idei év első hét hónapjában. Az amerikai statisztikai hivatal adatai szerint Washington 944 millió dollár értékben vásárolt orosz műtrágyát január és július között. A Trading Economics statisztikája szerint a tavalyi évben is óriási mennyiségben ömlött be az orosz termék az Egyesült Államokba, csaknem kétmilliárd dollár értékben.

Rekordmennyiségben importál Oroszországból műtrágyát az Egyesült Államok

Oroszország volt az Egyesült Államok második legnagyobb műtrágyaszállítója Kanada után, amely az idei első hét hónap alatt 2,8 milliárd dollár értékben exportált műtrágyát. Szaúd-Arábia, Izrael és Katar alkotják azt a másik öt országot, ahonnan az Egyesült Államok műtrágyát hoz be a mezőgazdaság termelékenységének fenntartása érdekében.

Azonban az Egyesült Államok mellett Németország is fokozta a műtrágya importját Oroszországból. A német statisztikai hivatal adatai szerint Németország orosz műtrágyaimportja 3,3-szorosára, 151,3 millió dolláros rekordra nőtt 2023 első felében.

A német műtrágyaimport Oroszországból 2023 első hat hónapjában 151,3 millió dollár volt, szemben az előző öt év átlagos 45,5 millió dolláros értékével. Ez a legmagasabb érték legalább 2008 óta, amikor Németország elkezdte közzétenni a műtrágyaimportra vonatkozó adatokat.

Oroszország immár a hatodik helyről a harmadik helyre került Németország legnagyobb műtrágyabeszállítói között, mind az importált műtrágya teljes mennyiségét, mind az import pénzbeli értékét tekintve.

Más területen is az oroszokra támaszkodnak

Nem csak a műtrágya terén nőtt jelentősen az Egyesült Államokba irányuló orosz export. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt,

2023 első fél évében Washigton nem kevesebb, mint 416 tonna dúsított uránt vásárolt Oroszországtól, ami 2,2-szerese a tavalyi mennyiségnek, ami 188 tonna volt.

Utoljára 2005-ben szerzett be hasonló mennyiségű uránt az USA Oroszországtól, ekkor 418 tonnát vásárolt.

Moszkva ugyanakkor nemcsak az Egyesült Államokkal, de az Európai Unió egyes tagállamaival is üzletel – nem is keveset. A közelmúltban a La Tribune című francia gazdasági napilap cikke nyomán a Világgazdaság számolt be arról, hogy tíz év óta tavaly, vagyis már a háború kitörése után először érkezett Franciaországba Oroszországból Remix üzemanyag, ami gyakorlatilag újrahasznosított uránt takar.

Átalakuló orosz export

Oroszország exportja az elmúlt években merőben átalakult, az élelmiszerexport az olaj és a gáz után a központi költségvetés harmadik legnagyobb bevételi forrásává vált Ruszlan Davidov, a Szövetségi Vámszolgálat megbízott vezetője szerint.

Az agráripari komplexumunk exportja jól növekszik. Az elnök arról beszélt, hogy a gabonaexport céljait gyakorlatilag túlteljesítettük a tavalyi évhez képest. Jelenleg elsősorban gabonát exportálunk

– mondta Davidov, majd hozzátette, hogy az orosz gabona fő felvásárlója Kína, a Közel-Kelet, Egyiptom és Kazahsztán volt. Davidov szerint ezek az országok már hagyományos piacoknak nevezhetők. Davidov hangsúlyozta, hogy a mezőgazdasági termékek exportjának növekedése körülbelül hetvenszázalékos, értékben pedig kisebb az árviszonyok miatt.