– A kereskedelmi tranzitútvonalak kialakítása ugyanakkor jól mutatja, hogy a gazdasági-kereskedelmi szolidaritás eddig is megvolt Ukrajna szomszédjai részéről, illetve maga a WTO is tett Ukrajnát segítő lépéseket: a világszervezet tagjai megállapodtak például arról, hogy visszafogják az exportkorlátozásokat, és az Élelmezési világprogram humanitárius beszerzéseit kivonják e korlátozások alól. Emellett a WTO-tagok megállapodtak arról is, hogy a WTO következő miniszteri konferenciájáig meghosszabbítják az e-kereskedelmi vámmoratóriumot. Az is fontos szempont lehet, hogy a török külügyminiszter korábban rámutatott, hogy a korábbi többoldalú gabonaexport-egyezmény alternatívájaként veszélyes vagy rossz megoldásokat kereshet Ukrajna, ezért a törökök szerint nem kizárt az Oroszországgal kötött fekete-tengeri megállapodás felélesztése sem – magyarázta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán.