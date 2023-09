Itt a lengyelek válasza arra, hogy az ukránok perrel fenyegetőznek

Robert Telus lengyel agrárügyi miniszter a 32. Nemzetközi Gazdasági Fórumon rendezett sajtókonferencián nyilatkozott újságíróknak, miután a gabonabehozatal ügyéről az európai uniós tagállamok agrárminisztereit tömörítő mezőgazdasági és halászati tanácson egyeztetett.

Lengyelország és négy másik uniós tagállam (Magyarország, Bulgária, Románia és Szlovákia) támogatják azt az álláspontot, miszerint az ukrán gabonafélék behozatali tilalmát szeptember 15-e után is fenn kell tartani, az intézkedést meg kellene hosszabbítani az év végéig. Telus szerint a szeptember 15-i határidőről szóló jelenlegi uniós döntés semmiképpen sem érdemi, hanem politikai jellegű.

Varsó amellett áll ki, hogy az importtilalom alá vont termékek listája rugalmas legyen. Erről hosszabb vita kerekedett ki az embargó meghosszabbítását szorgalmazó öt uniós tagállam között, mivel például Bulgária a napraforgó importjában érdekelt a területén működő feldolgozóipar miatt

– számolt be a lengyel tárcavezető. Közölte azt is, hogy Lengyelország a málnát is a tilalom alá vont termékek közé sorolná.

Az ukrán gazdasági miniszterhelyettes erre válaszul bejelentette, hogy ha Lengyelország szeptember 15-e után bármilyen tilalmat vezet be az ukrán gabona behozatalára, Ukrajna a Kereskedelmi Világszervezethez fordul Lengyelország és az Európai Unió ellen.

Vagyis, Ukrajna azt az Európai Uniót akarja beperelni, aki lényegében életben tartja a pénzügyi támogatással.

Ukrajna egy háborúban álló ország, a diplomáciai nyomásgyakorlás különböző eszközeit használja, néha nagyon nem szokványos és bizonyos határokat átlépő módon – jelentette ki Szymon Szynkowski vel Sek lengyel uniós ügyekért felelős miniszter. Ahogy egy rádióműsorban fogalmazott:

Ez nem hat meg minket, mert a mi prioritásunk a lengyel gazdák, a lengyel állampolgárok védelme. Az ilyen jellegű gesztusok vagy fenyegetések pedig nem hatnak meg minket, ezek egyszerűen a nyomásgyakorlás elemei, de a nyomásgyakorlás nem lesz hatékony.

Hozzátette, hogy néha, ha nincs uniós szintű fellépés, akkor a nemzeti fellépés elemeit kell felhasználni, de a lengyel kormány azért küzd, hogy uniós szintű döntések szülessenek, mert erős érveik vannak.

Szeptember 15-én vagy az Európai Bizottság zárja le a határt az Ukrajnából érkező gabona előtt a következő hónapokra, vagy mi magunk zárjuk le – ezt már Mateusz Morawiecki miniszterelnök jelentette ki pénteken Tomaszów Lubelskiben. A kormányfő a lakossági fórumon megjegyezte, hogy a Jog és Igazságosság kormánya számára a lengyel gazdák érdekeinek védelme a legfőbb prioritás.

Ez egy olyan kormány hozzáállása, amely nem fél az idegenektől, nem Brüsszel vagy Németország kezét fogja, mint Donald Tusk, hanem bátran cselekszik a lengyel gazdák és a lengyel polgárok védelmében

– emelte ki a lengyel kormányfő.