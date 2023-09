Be kéne vonni a magyar pártot a szlovák kormányba, és ennek jó oka van

Hozzátette, a Szövetségnek az is előnyt jelent, hogy mivel eddig nem volt része a szlovák belpolitikának, még nincs lejáratva, hanem tiszta erő. Lánczi Tamás szerint fontos, hogy szuverenista erők jussanak hatalomra Szlovákiában, amelyek nem hagyják, hogy globalista erők játsszanak az országgal. Robert Fico pedig ilyen, keménykezű ember, aki képes lenne rendet csinálni – fogalmazott a politológus.

Öllős László politológus a szlovákiai Somorjáról az M1-nek nyilatkozva azt hangoztatta, hogy amikor volt magyar párt a pozsonyi parlamentben, akkor sokkal jobban tisztelték a magyarokat Szlovákiában.

Arra a kérdésre, hogy a fiatalokat a kampányban mennyire sikerült megszólítani, azt mondta, bár a hagyományos kampányrendezvények kevésbé vonzzák a fiatalokat, az interneten keresztül el lehet érni őket.

Lánczi Tamás a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy a szombati választáson alacsony részvételt jósolnak, ugyanis

apátia tapasztalható a választók részéről, mégpedig azért, mert a teljes szlovák elit lejáratta magát az elmúlt években.

Ugyanakkor ez nagy lehetőséget jelent a magyar pártnak, amely még hiteles, a helyi politikai életben nagyon sikeresen tevékenykedett, és a helyi önkormányzati választáson is jól szerepelt – fűzte hozzá a politológus.

Lánczi Tamás azt is mondta, hogy ha a magyar párt bejut a parlamentbe, akkor akár a mérleg nyelve is lehet a kormányalakításnál, valamint kitért arra is, hogy a magyarok eddig mindig stabilizáló erőként hatottak a kormányban.