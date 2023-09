Embertelen mészárlásról tett közzé videót az orosz hadsereg

Az orosz fegyveres erők egyik Telegram-csatornáján megosztott videón jól látszik, amint az orosz katonák behatolnak egy nemrég általuk elfoglalt területre, ahol több tucat, feltehetőleg ukrán fegyveres holtteste található.

A videóval és annak tartalmával kapcsolatban Horváth József biztonságpolitikai szakértő lapunk megkeresésére elmondta, hogy ezeknek a propagandavideóknak az a céljuk, hogy a médián keresztül a harctéri sikerek híreit eljuttassák a lakossághoz, a saját hadseregükhöz és a győzelembe vetett hitet ezzel is erősítsék minden állampolgárban.

Korábban az ukránok is hasonló felvételeket mutattak, amint behatoltak orosz harcállásokba és ott közelharcban végeztek az orosz katonákkal. Most az oroszok tesznek föl ilyeneket

– mondta el a szakértő, aki szerint az oroszok demonstrálni akarják a Nyugatnak, hogy hány ukrán hal meg a harcokban.

Az oroszok szlogenje az, hogy az amerikaiak az utolsó ukránokig harcolnak. Most az oroszok ezt akarják bemutatni, és ezzel pedig csökkenteni próbálják az ukrán hadsereg a harci morálját

– jelentette ki Horváth József. Úgy vélte, ezek a felvételek komoly hatást gyakorolnak mindkét oldal fegyveres erőire és a hátországra is. A szakértő szerint az ukrán hadseregre különösen akkor gyakorol hatást a felvétel, hogyha az valódi, és az ukrán katonák közül többen is be tudják azonosítani a helyszínt vagy néhány bajtársukat.

A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a közösségimédia-felületeken terjesztett propagandavideóknak több fajtája is van, ennek egyikét láthatjuk az említett felvételen.