Halálos áldozatai is vannak a viharos időjárásnak Spanyolországban + videók

Ítéletidő csapott le Spanyolországra. Szombaton két kanyontúrázó életét vesztette a Pireneusok melletti Huesca tartományban. A harmincas éveikben járó férfiak annak ellenére mentek el az egyik szakadékhoz mászni, hogy a meteorológusok legalább egy hete figyelmeztetik a lakosságot arra, hogy történelmi vihar éri el az országot ezen a hétvégén. Annyira sok eső zúdult egyszerre arra a területre, ahol túráztak, hogy egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag egy vízesés szakadt rájuk, és esélyük sem volt a túlélésre. A rendőrség tájékoztatása szerint mindkettőjüknek fulladás okozta a halálát.

A vihar miatt Madridban és Toledóban vasárnap reggel már a legmagasabb szintű, extrém riasztást adták ki, miután a szakemberek szerint a legnagyobb mennyiségű eső még csak most fog leesni a két régióban, de a délkeleti területeken is fokozni kellett a készültséget.

José Luis Martínez-Almeida, Madrid polgármestere délben sajtótájékoztatót tartott, és

arra kérte a madridiakat, hogy maradjanak otthon, mert egy kivételes és egyben rendellenes helyzet állt elő, amikor minden idők legtöbb csapadéka eshet le egyszerre a fővárosban.

Hozzátette, hogy mozgósították a polgári védelmet, akik mielőbb biztonságos helyre viszik a hajléktalanokat.

🗣️ José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid: "El mensaje que quiero transmitir a los madrileños es que permanezcan en sus domicilios [...] Es una situación excepcional"



La DANA deja alertas en el centro y sureste peninsular, con alerta roja en Madridhttps://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/XlCX1JNMFK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 3, 2023

Emellett azonnali hatállyal lezárnak minden olyan alagutat Madrid városában, amelynek van felszíni alternatívája, így akarják megelőzni, hogy bárki életveszélybe kerüljön abban az esetben, ha a nagy mennyiségű víz elöntené ezeket a föld alatti útszakaszokat.

Las lluvias torrenciales forzan el cierre de la AP-7 en Tarragona y confinan el municipio de Alcanar. Además, toda la Comunidad de Madrid y Toledo están en alerta roja. Un recordatorio de la importancia de la seguridad en condiciones meteorológicas extremas. ☔🚧🚨 #DANA 🌧️🇪🇸 pic.twitter.com/FCmhHMRw91 — España Debate (@debate_espana) September 3, 2023

Cuenca megye egyik falujában a csendőrség már éjszaka egy idős asszonyt mentett ki a lakásából, melyet elöntött a víz.

#AuxilioGC Auxilio de una mujer atrapada por inundaciones por la #DANAseptiembre en Buenache de Alarcon (Cuenca) pic.twitter.com/wrpxoLp2WU — Guardia Civil (@guardiacivil) September 3, 2023

A tarragonai Alcanar nevű településen pedig gyakorlatilag karanténba zárták a lakókat, miután az elmúlt 24 órában 215 liter/négyzetméter csapadék hullott le, óriási áradásokat okozva az utcákon.

Después de 2 años volvemos a ver otra inundación incontrolable en Alcanar platja. El canal del frente es el causante de tal desastre donde se concentra todo el rio pero el ayuntamiento no hace nada. #alcanar #inundación #DeltadelEbre pic.twitter.com/RLE6bKeC6j — JMere (@JM_M17) September 3, 2023

Szombaton Castellón és Navarra régiót érintette a legsúlyosabban az időjárás. Volt olyan község, ahol több mint 140 liter/négyzetméter eső esett le egyszerre. Több koncertet, illetve más rendezvényt is le kellett fújni nemcsak az eső, hanem a viharos szél miatt is. A tűzoltók az ország több pontján autókból mentették ki az embereket, de rengeteg elárasztott garázshoz és üzlethelyiséghez is kihívták őket. Sok helyen azonban egyelőre nem tudnak dolgozni, meg kell várniuk a vihar elvonulását.

La tormenta DANA causa estragos en España: dos víctimas mortales, múltiples heridos, precipitaciones históricas y graves inundaciones. pic.twitter.com/iIZLbBVWMz — 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝕏 (@noticiasenx) September 3, 2023

Éjszaka voltak olyan területek is, ahol pár perc alatt több mint hatszáz villámcsapást regisztráltak. Sok helyen dőltek ki fák, akadályozva a közlekedést, de van, akinek az erkélyébe csapott bele a villám, és az szakadt le, másokat pedig órákra áram nélkül hagyott a rendkívüli időjárás.

A Kanári-szigetek kivételével vasárnap riasztás lesz érvényben egész Spanyolországban. A jelenlegi előrejelzések szerint az ország délkeleti és középső részén eshet a legtöbb eső, de valójában nem tudják pontosan megjósolni, hogy mi jön még, mivel a viharfelhő folyamatosan változik.

Borítókép: Viharos időjárás Sapnyolországban (Forrás: Twitter)