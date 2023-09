Nógrádi György a megtapsolt ukrán náciról: A kanadai titkosszolgálat gyengeségét is mutatja az eset

Nemzetközi felháborodást váltott ki a kanadai parlamentbe meghívott 98 éves Jaroszlav Hunka, ukrán náci veterán megtapsolása Volodomir Zelenszkij ukrán elnök és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök jelenlétében. A náci kollaboráns − aki a második világháborúban egy náci katonai egységben szolgált, amely felelős volt a zsidók tömeges kivégzésében − parlamenti megjelenését zsidó csoportok és kanadai képviselők is bírálták azóta, míg az egykori katonát meghívó Anthony Rota kanadai házelnök − aki, mint háborús hős mutatta be a férfit − a botrány kirobbanása után le is mondott.

Az, hogy ez az eset megtörténhetett, hogy meghívják Zelenszkijt, aki előtt megtapsolták ezt a volt náci katonát, a kanadai titkosszolgálat gyengeségét is mutatja, hogy nem néztek utána. Egy újabb pofont kapott az ukrán elnök

− mondta el lapunknak Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.