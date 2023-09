Tucker Carlsonnal és néhány más konzervatív politikussal összhangban Gabe Guidarini republikánus szakértő is úgy véli, hogy a Republikánus Pártnak Orbán Viktortól kellene példát vennie egyes szakpolitikai területeken

– olvasható a The New York Times, amerikai napilap hasábjain.

A lap cikke a Republikánus Párt aktuális helyzetével és változásának lehetséges irányaival foglalkozik, megemlítve azon egyre markánsabb republikánus véleményt, hogy a gazdasági egyenlőtlenségek és a társadalmi mobilitás hiánya igenis probléma az Egyesült Államokban, amelyet a családok középosztálybeli helyzetének visszaállításával lehetne megoldani.

Éppen ezért, a The New York Times cikke szerint republikánus körökben a magyar miniszterelnök és kormánya szakpolitikái közül a családpolitikai újítások különösen figyelemreméltók, „amelyeknek célja a családalapítás és gyermekvállalás növelése, a tisztességes élet megkönnyítése a dolgozó vagy középosztálybeli adófizetőknek”.

A cikk szerzője, Talmon Joseph Smith hozzáteszi:

Ez az, ami sok ember számára vissza fogja adni az amerikai álmot, mert a fiatalok számára – és úgy érzem, mint sok más amerikai számára ma – az amerikai álom halottnak tűnik.

A cikk hozzáteszi, hogy a republikánusok által várt amerikai gazdasági és társadalmi változásokhoz, a szövetségi kormányzati költekezések terén és az adópolitika terén is változtatásokra lehet szükség. Majd mint kifejti, konszenzus hiányában Donald Trump korábbi republikánus elnök idejének gazdaságpolitikáját várják vissza, amikor a munkanélküliség, az infláció és a jelzáloghitel-kamatlábak is alacsonyak voltak.

A The New York Times cikkének a magyar miniszterelnökre irányuló szavait Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is kiemelte Facebook-bejegyzésében.