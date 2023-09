Sebastian Kurz: Az illegális bevándorlás tönkreteszi Európát

Sebastian Kurz Huth Gergely kérdéseire Bécsben arról beszélt, hogy

„ha meg is engedjük a bevándorlást, csak olyanokat szabad beengednünk Európába, akik gazdagítják és erősítik országainkat, és nem olyanokat, akik ennek az ellenkezőjét teszik”

– olvasható a PestiSrácok.hu-n.

Szerda este mutatták be volt osztrák kancellár életéről szóló filmet, amelyre a PestiSrácok.hu stábja is meghívást kapott. Az eseményről Sebastian Kurz is képekkel jelentkezett a Facebook-oldalán.

A lap azt írta a nagy érdeklődésre utalva, hogy

az eseményen egyértelművé vált: tömegek várják vissza a politikába a még mindig szemtelenül fiatal, 37 éves politikust.

Kurz barátai és ismerősei azt mondták a sajtónak, hogy a volt politikus számára – bár magánéletében jelenleg sikeres üzletemberként dolgozik – hiányzik a politikában való részvétel.

Felmerültek esetleges visszatérése kapcsán olyan kérdések is, hogy Kurz vajon milyen formában térhet vissza.

Az egyik lehetőség az, hogy függetlenként, pártok támogatottsága nélkül. Ugyanakkor elemzők szerint az sem kizárt, hogy újra élvezheti majd az ÖVP, azaz az Osztrák Néppárt támogatását – olvasható a cikkben.

A lap elérte Jan Ledochowskit is, az osztrák kereszténydemokrata platform elnökét, aki szerint nem ez lesz az a pillanat, amikor Kurz visszatér a politikába.

Emlékeztetett arra, hogy Kurz többször is nyilvánosan kijelentette: nem áll szándékában újra aktívan politizálni.

Ugyanakkor nem szabad elsiklani afelett, hogy a társadalmi többség egyértelműen igazságtalannak tartja korábbi lemondásra kényszerítését. Emiatt nagyon sokan bíznak a visszatérésében – nyilatkozta a politikus.

Továbbra is kérdéses, hogy az Osztrák Néppárt jövőre újra a szélsőbaloldali zöldekkel szövetkezik majd, vagy visszatér a markánsan jobboldali kormányzást ígérő néppárti–szabadságpárti szövetség.