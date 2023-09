Szijjártó Péter: Az egész világ kezd belefáradni a háborúba

Szijjártó Péter meggyőződése, hogy az ENSZ közgyűlésének hetét mindig ki kellene használni arra, hogy a nehéz kérdések is megvitatásra kerüljenek. A politikus – mint fogalmaztott – mindig reménykedik abban, hogy Magyarország európai barátai és transzatlanti barátai is hasonlóképpen vélekednek, de – tette hozzá – ez csak egy illúzió. A külgazdasági és külügyminiszter a HírTV Napi aktuális c. műsorának adott interjút.

Rámutatott, csütörtökön Szjarhej Alejnyik fehérorosz külügyminiszterrel is arról beszélt és pénteken Szergej Lavrovval, az orosz külügyi tárca vezetőjével is arról fog tárgyalni, hogy Magyarország békét szeretne és tegyenek meg mindent, ami a képességeik szerint lehetőségük, hogy az orosz-ukrán háború véget érjen.

A tárcavezető szerint, az egész világ kezd belefáradni a háborúba, mindenki azt várja, hogy végre béke legyen, (...) az Európán kívüli országok pedig nem értik, hogy nekik mi közük van ehhez.

– Amikor Európán kívül van háború az európai külügyminiszterek mindig arról beszélnek, hogy a felek azt fejezzék be, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz, ehhez képest, amikor Európán belül van háború, az európaiak valahogy nem mondanak ilyet. Az Európán kívüliek azt mondták, hogy az európaiak mintegy tüzelik ezt a konfliktust – fogalmazott.