A francia belügyminiszter szerint Karim Benzema radikális iszlamistákkal áll kapcsolatban

Gérald Darmanin francia belügyminiszter azzal vádolta Karim Benzema francia aranylabdás labdarúgót, hogy kapcsolatban áll a Muszlim Testvériséggel – szúrta ki a Mandiner. Az iszlamista szervezetet Egyiptomban és néhány környező országban terroristaszervezetként tartják számon, azonban Franciaországban nem. Darmanin hozzátette, Benzema emiatt megfigyelés alatt áll.

Benzema a napokban amiatt került a címlapokra, hogy Palesztina mellett kiálló üzenetet osztott meg.

Minden imánk a gázai lakosokért, akik ismét áldozatai ezeknek az igazságtalan bombázásoknak, amelyek nem kímélik a nőket és a gyerekeket sem

– írta X-bejegyzésében a világsztár.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Benzema a szaúdi liga egyik reklámarca

Benzema egyébként hithű muszlim, ezt többször is hangoztatta. A Real Madrid egykori futballistája többek közt ezért is igazolt Szaúd-Arábiába, mondván, a közel-keleti monarchia az iszlám közepe. A franciát a palesztinok mellett kiálló bejegyzéséért többen bírálták, Dudu Aouate egykori labdarúgó, egyszeres izraeli válogatott tömören úgy reagált: „Nagy barom vagy!”. Ezt öt nyelven, arabul, franciául, angolul, héberül és spanyolul is megírta.