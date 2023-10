„A spanyol baloldal szembeköpi az embereket az amnesztiatörvénnyel”

Ha a spanyol baloldal úgy dönt, megadja az amnesztiát Carles Puigdemont-nak, azzal emberek millióit köpi szembe – ezt mondta Carlos Silva, a Szabad Tanárok egyesületének szóvivője. A szakember a Katalán Civil Társadalom (SCC) nevű szervezet vasárnapra, Barcelonába összehívott amnesztiaellenes tüntetése kapcsán nyilatkozott, amelyre több ezer embert várnak. A résztvevők között lesznek a spanyol jobboldal képviselői, köztük a júliusi választásokon győztes, de a kormányalakítás során kudarcot vallott Néppárt (PP) elnöke, Alberto Núnez Feijóo, valamint a Vox vezetője, Santiago Abascal is.

A demonstrációt azért hívták össze, hogy a résztvevők kifejezhessék egyet nem értésüket a katalán kormány zsarolásaival. A régiót irányító republikánus párt (ERC) és a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) ugyanis az önrendelkezés biztosítása mellett amnesztiát követel volt elnöküknek, Carles Puigdemont-nak, aki 2017-ben alkotmányellenesen önálló köztársasággá nyilvánította Katalóniát, majd elmenekült a felelősségre vonás elől és azóta Belgiumban bujkál. A katalánok csak ennek a két követelésnek a teljesítéséért cserébe hajlandóak támogatni a szocialista Pedro Sánchez beiktatását miniszterelnökként, aki bár a függetlenséghez szükséges referendumtól elzárkózik, az amnesztiatörvényről nagyon is hajlandó tárgyalni.

Carlos Silva a Puigdemont-nak szánt amnesztia kapcsán úgy fogalmazott:

azt megerősíteni, hogy ami 2017-ben történt, nem volt bűncselekmény, annyit jelent, mint szembeköpni több millió embert, köztük azokat, akik az utcára vonulnak, hogy tiltakozzanak a tervezett lépések ellen.

Hozzátette, hogy az amnesztia a kezdőlövés a spanyol demokrácia vége felé és szerinte ebben a témakörben nem bal- és jobboldalról kellene vitatkozni, hanem jogokról és szabadságokról. Úgy véli, hogy az amnesztia megadása nem lehetséges a spanyol alkotmány keretein belül, ráadásul az egyet jelentene az összes állampolgár egyenjogúságának megszakításával.

Kiemelte, hogy a baloldal ezzel a lépéssel büntetlenül akar hagyni egy olyan politikai réteget, ami lop, törvényt és együttélési szabályokat szeg, valamint diszkriminálja a másképp gondolkodókat. Közölte, hogy a Puigdemont-nak szánt kegyelemmel a szocialista párt végleg megadja a lehetőséget egy totalitárius és szabadelvű rezsim megalakításához.

Megjegyezte, hogy Sánchez itt valószínűleg nem fog megállni, hanem végül megadja az önrendelkezési jogot is a katalánoknak. Emlékeztetett arra, hogy 2021-ben először csak megkegyelmezett a szeparatista politikusoknak és kiengedte őket a börtönből, de a következő évben már szó nélkül tűrte a katalánok alkotmányba ütköző jogalkotási reformjait is, most pedig burkoltan jelzi, hogy nyitott az amnesztiára is. És mivel a katalánoknak semmi sem elég addig, amíg el nem érik a végső célt, Silva szerint Sánchez végül ajtót fog nyitni nekik az önrendelkezésre is.

Mivel a szeparatisták már a teljes oktatási rendszert politikával itatták át Katalóniában, Silva az összes oktatót arra kérte, hogy vegyenek részt a vasárnapi megmozduláson és emeljék fel hangjukat a politikától független iskolák érdekében. Az oktatás kapcsán egyebek mellett követelni fogják, hogy állítsák vissza a kétnyelvű tanítást Katalóniában, ugyanis a regionális kormány tavaly gyakorlatilag eltörölte a spanyolt, mint közvetítő nyelvet az oktatási intézményekből annak érdekében, hogy a katalán nyelv használatát erősítse.

Bár Silva és a spanyol jobboldal kritikái és félelmei megalapozottak, Pedro Sánchez végső döntését ez vélhetően nem befolyásolja, ugyanis nincs választása: vagy engedelmeskedik a függetlenségpártiaknak, vagy képtelen tovább kormányozni Spanyolországot.

VI. Fülöp király ezen a héten kérte fel őt arra, hogy kösse meg a szükséges szövetségeket és formáljon kormányt, miután a júliusi választásokon győztes Néppárt nem tudta megszerezni az ehhez szükséges országgyűlési többséget. A gond csak az, hogy Sánchez sem birtokolja a képviselők többségének igen szavazatát ahhoz, hogy kormányfő legyen és csak a katalán szeparatisták hozzájárulásával vezetheti tovább Spanyolországot. Utóbbiak pénteken közölték, hogy nem fogják megkönnyíteni Sánchez dolgát azzal, hogy tartózkodnak a beiktatási szavazásán. Világosan lefektették, hogy vagy igennel, vagy nemmel fognak szavazni Katalónia érdekében, és döntésük csak attól függ, hogy a szocialista vezető hajlandó-e teljesíteni követeléseiket.

Borítókép: Tízezrek tüntetnek az Alberto Núnez Feijóo vezette spanyol konzervatív Néppárt (PP) mellett a katalán függetlenségi pártok amnesztiakövetelése ellen szervezett néppárti megmozduláson Madridban 2023. szeptember 24-én (Fotó: MTI/AP/Manu Fernández)