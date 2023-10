Az orosz elnök szerint azonban nem a véletlenek vezettek el a mostani konfliktusig, hanem szüksége volt rá az Egyesült Államoknak. „Az eredmény: Európa, amely már régen elvesztette szuverenitásának egy részét – nem teljesen, de jelentős részét – kénytelen volt azonnal a szuverén szolgájává válni, végrehajtani annak politikáját, és átállni az Oroszországgal szembeni szankciók, illetve korlátozások politikájára” – tette hozzá.

Erre egyszerűen kényszerítve volt, miközben felismerte, hogy ez a saját maga számára hátrányos, ám most minden energiahordozót – pontosabban azok jelentős részét – az Egyesült Államoktól vásárolja harminc százalékkal magasabb áron

– fogalmazott az orosz elnök.

Putyin a nyugati oroszellenes szankciókról is szót ejtett, amelynek az eredménye csupán az lett, hogy több ország drágábban kezdte vásárolni az olajat más partnerektől, miközben Oroszország továbbra is kedvezményesen adja el más országoknak. Mindennek az eredménye az lett, az „európai gazdaság versenyképessége a mélybe zuhant, miközben a gazdasági értelemben vett fő versenytársának, az Egyesült Államoknak a versenyképessége drámaian növekedett, és más országoké, beleértve Ázsiát is, szintén javult”.