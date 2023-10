Új világrend kialakulásáról beszélt Putyin

Egy új világ építésének feladata áll előttünk – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitakör plenáris ülésén csütörtökön Szocsiban.

Úgy vélekedett, hogy a világban akkor lesz egyensúly, amikor senki sem kényszerítheti majd az államokat arra, hogy úgy éljenek, ahogy az a hegemónnak tetszik.

Emlékeztetett arra, hogy korábban javaslatot tett Oroszország NATO-csatlakozására, de ezt elutasították. Azzal vádolta meg a Nyugatot, hogy figyelmen kívül hagyta Moszkva más javaslatait és figyelmeztetéseit is. Az ukrajnai háborúra rátérve, elmondta,

nem mi kezdtük az úgynevezett háborút Ukrajnában. Éppen ellenkezőleg, megpróbáljuk befejezni. Nem hajtottunk végre puccsot Kijevben.

Beszédében kiemelte, az ukrajnai válság nem területi konfliktus, tekintve, hogy Oroszország földrajzi területét tekintve a legnagyobb kiterjedésű ország a világon. Kiemelte, Oroszország ugyanakkor részt vesz a Krím-félsziget és Szevasztopol lakosságának támogatásában. Hozzátette: az orosz állam nem félemlített meg senkit a náci szellemben, és nem fenyegette meg azokat, akik a saját nyelvüket akarták beszélni.

Az orosz elnök szerint a nyugati politikai kultúrában továbbra is uralkodik az a vágy, hogy a világos két részre osszák fel, „mi és ők” alapon. Putyin elmondta, a nyugati elitnek ellenségre van szüksége.

Hozzátette: az ellenség megléte azért is fontos a Nyugat számára, mert így a belső ellenőrzést saját kezében tudja tartani, példaként a NATO-t emelte ki. „Van egy ellenség, és mindenkinek a főnök köré kell tömörülnie” – magyarázta. Ellenség pedig bárki lehet – aki önállóan viselkedik, azonnal akadályt jelent a nyugati elit számára.

A gyarmati uralom korszaka nem fog visszatérni

– szögezte le Putyin.

Az orosz elnök elmondta, „az emberiség a széttöredezettség felé halad, nem az új blokkok felé, nem az új globalizáció lélektelen univerzalizmusa felé, hanem a nagy terek, közösségek szinergiájának útján”. Beszédében ismertette Oroszország céljait is: a keleti nagyhatalom egy nyitott világban, akadálymentes környezetben akar élni, melyben fókuszban van a világ sokszínűségének megőrzése.

Kiemelt pont továbbá, hogy senki sem kormányozhat mások nevében.

„A többpólusú világ győzött” – szögezte le az orosz elnök. Hozzátette: Oroszország a világrendszer egyik alapja, mely készen áll felvenni a harcot azokkal, akik a diktatúra és az erőszak elveit vallják.

Putyin temérdek újságírói kérdést is kapott beszéde végén, egyebek mellett a csütörtökön, a spanyolországi Granadában megtartott Európai Politikai Közösség találkozójáról is. A csúcson ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz, és napirendre kerül Ukrajna támogatása is.

Kiemelte, miután az Egyesült Államokban heves vita alakult ki a politikai körökben Ukrajna támogatásáról, egyértelműen látszik, hogy a katonai támogatások ellenzőinek pozíciója erősödik.

„Az Egyesült Államokban a probléma politikai és technikai jellegű, a költségvetés egyensúlyának mikéntjéről folyik a vita” – magyarázta. Kitért továbbá az orosz gazdasági helyzetre is, mely teljesen átalakulóban van. „Ma már minden alapvető élelmiszerből teljesen önellátók vagyunk. Ugyanez történik az iparban is, először a feldolgozóiparban” – tette hozzá.

Szintén újságírói kérdésre válaszolva Putyin kitért arra a botrányos esetre is, amikor a kanadai parlamentbe egy ukrán nácit hívtak meg., Jaroszlav Hunka beszédet is mondott.

A nürnbergi perek bűnözésként ítélték el azt a megosztottságot, amelyben a nácik szolgáltak. A kanadai parlament elnöke pedig azt mondta, büszke arra, hogy a nácik Ukrajna szabadságáért harcoltak Oroszország ellen. Ha ilyeneket mond, akkor nem tudja megérteni, hogy egy náciról van szó, aki a nácik oldalán harcol. Ha ezt nem tudja, akkor egy idióta

– magyarázta az orosz elnök.

A plenáris ülés során a hegyi-karabahi helyzet is szóba került, ahol nemrégiben háborúközeli helyzet alakult ki Azerbajdzsán és Örményország között. Putyin elmondta, kompromisszumkötést ajánlott az örményeknek, melynek értelmében öt karabahi régiót visszaadnának Bakunak, a felek közötti kapcsolat pedig fennmaradna. Jereván azonban elutasította az orosz javaslatot, mondván az fenyegetést jelent számukra.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/AP/Roszkongressz Alapítvány/Vjacseszlav Viktorov)