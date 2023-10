Az amerikai képviselőház elnökével találkoztak az Alapjogokért Központ tagjai

„A Republican Jewish Coalition éves nagygyűlésén – ahol Donald Trump beszédében Orbán Viktort méltatta – a magyar think tank küldöttsége Magyarországról elsőként találkozott Mike Johnsonnal, a képviselőház Trump által is támogatott elnökével” – számolt be kedden Facebook-oldalán az Alapjogokért Központ.

A szervezet szerint

Johnson megválasztása hatalmas siker a jobboldal számára, hiszen személyében egy olyan republikánus politikus tölti be az amerikai elnök és az alelnök után a harmadik legfontosabb közjogi tisztséget az Egyesült Államokban, aki lényegi kérdésekben azonos véleményt képvisel az USA 45. elnökével és a magyar miniszterelnökkel.

„A keresztény gyökereire büszke új házelnök kiáll a valódi konzervatív értékek mellett, ellenzi az illegális migrációt, határvédelmi reformokat sürget, valamint hangosan támadja a gyermekeket ostromló LMBTQ-propagandát” – írta oldalára az Alapjogokért Központ. A posztban egyúttal ismertette, Mike Johnson nem támogatja a háborúban álló Ukrajna feltételek nélküli finanszírozását, és az amerikai pénzügyi segélyek elköltése kapcsán transzparenciát követelt az ukrán kormánytól. „Johnson megválasztása segít összehangolni a különböző geopolitikai érdekeket az Atlanti-óceán mindkét partján, hogy megértsük: sokkal több az, ami összeköt minket, mint ami szétválaszt” – közölte a szervezet.