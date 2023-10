Az olasz iskolákba is beszivárgott az iszlám radikalizmus, számol be az olasz sajtó. Aggasztó jelenségnek tartják a muzulmán közösségek által sűrűn lakott települések polgármesterei, hogy nemcsak a muzulmán nők viselik az utcán és a közösségekben a burkát, hanem egyre több kislány burkában jár iskolába. Az integrációs folyamatok nem minden esetben zajlanak gördülékenyen az olasz társadalomban.

A teljes testet elfedő ruházat számos problémát felvet. Többek között azt, hogy az arc és a test teljes eltakarása miatt az oktatási intézményekben a tanár valójában nem tudja, kivel is van dolga.

Sajtóinformációk szerint az Itáliában növekvő terrorveszély miatt korlátozásokat vezetnének be a burka viselésére vonatkozóan.

Elsősorban azokat a településeket érintené, ahol nagyobb az iszlám radikalizálódás veszélye. Figyelemre méltó adat, hogy az észak-olaszországi Monfalconeban a muzulmán lakosság aránya már meghaladta a 33 százalékot. A statisztikák szerint a város iskoláit 64 százalékban külföldi gyermekek látogatják, egyes intézményekben ez az arány eléri a kilencven százalékot is. Nemcsak a kisebb városok iskoláit érinti a jelenség. Az észak-olasz nagyvárosban, Milánóban az iskolákat látogató külföldi tanulók száma meghaladta a 25 százalékot.

Monfalcone polgármestere, Maria Cisint jelezte, szándékában áll, hogy szabályozásokat vezessen be a muzulmán kislányok iskolai ruházatára vonatkozóan. Egyre több olyan lánygyermek jelenik meg ugyanis az osztálytermekben, akinek arcát fekete kendő fedi el, és csak a szeme látszik.

Az olasz iskolákban arra is felfigyeltek, hogy míg a kislányokat korán kiveszik az iskolákból, hogy férjhez adják őket, addig a muzulmán fiúknak sokkal több szabadságot megengednek, mint olasz kortársaiknak

– számol be a kulturális különbségekről Monfalcone polgármestere.

A város vezetője úgy határozott, hogy a felismerhetetlenségig beöltözött nőknek és lányoknak a jövőben tilos az önkormányzat intézményeibe való belépés. A polgármester elsősorban biztonsági okokra hivatkozik. Cisint aggasztónak tartja a burka viselésének terjedését, mivel az azt jelzi, hogy a muzulmán nők nem törekednek az integrációra, úgy élnek az európai országokban, mintha hazájukban lennének.

Maria Cisintnek a Liga politikusának már korábban is voltak kezdeményezései, hogy megállítsa az általa vezetett településen az iszlámozálódási folyamatokat. Nyáron például betiltotta a burkában való fürdést és tartózkodást a tengerparton.

A jelenlegi rendelet a közintézményekben követelné meg a muzulmán nőktől, hogy az Európában használatos, a felismerést lehetővé tevő ruházatot viseljenek.

A helyzet drámai, félelmetesen felgyorsultak az iszlámosodási folyamatok, a helyi olaszok egyre kevésbé érzik otthonosan magukat városukban

– írja az Il Giornale olasz napilap.

Az imámok szélsőséges prédikációja, a saría törvények szigorú betartására vonatkozó intések sem segítik a muzulmán közösség integrációját, a különböző kultúrájú és vallású csoportok közötti párbeszéd javítását. A vallási vezetők szerint az Allah által diktált iszlám törvények értinthetetlenek és végérvényesek.

Az oktatási intézményekben jelen lévő kulturális különbségek miatt alkalmakként kényelmetlen helyzetek alakulnak ki.

Egy általános iskolában a tanár azt kérte, hogy a diákok rajzoljanak egy kutyát. Egy muzulmán gyermek visszautasította feladatot, azzal a kifogással, hogy kultúrájában a kutya tisztátalan állatnak számít. Végül az egész osztálynak alkalmazkodnia kellett a gyermekhez, a tanár kénytelen volt megváltoztatni az általa megtervezett programot

– számolt be a sajtónak Monfalcone polgármestere a kulturális különbségek miatt kialakult hétköznapi fennakadásokról.

Arra is volt példa, hogy a tanár képtelen volt beazonosítani egy felsős diákot az év végi vizsgán, mivel az teljes testet fedő burkát viselt. De nem csak a kulturális eltérések okoznak nehézségeket. Az elmúlt években Monfalcone hatóságai négy muzulmán kislányt mentettek meg családi bántalmazástól és helyeztek el védett intézményben. Maria Cisint azt is hangsúlyozta, hogy más nyugat-európai országban is léteznek a burka viselését korlátozó szabályozások, olyan államokban is, amelyekben nem jobbközép kabinet van kormányon. Kifejezte azon béli reményét is, hogy döntésével nem idéz elő politikai vitákat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)