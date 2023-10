Szerbia nem akar háborút

Ezt követően példátlan akciózásba kezdtek a pristinai hatóságok a szerbek lakta északi részen, fegyvereket foglaltak le, s több szerbet őrizetbe is vettek.

Alekszandar Vucsics szerb államfő kijelentette, hogy a hivatalos Belgrádnak nincs köze a koszovói eseményekhez, s nem áll az összecsapások mögött.

Ezt erősíti meg a koszovói Szerb Lista korábbi alelnökének, Milan Radoicsicsnek a vallomása is. A helyi szerb politikus teljes felelősséget vállalt az észak-koszovói Banjszka faluban történt eseményekért – derül ki a közleményből, amelyet ügyvédje, Goran Petronijevics olvasott fel a médiának.

A koszovói kormány közben arra figyelmeztet, hogy szerb katonai csapatok vonultak a közös határ irányába - számolt be az N1 hírtelevízió. Mint hozzáteszik, a szerb egységek 48 hadműveleti bázisra telepítették katonai és csendőrségi kapacitásaikat Koszovó közelében. A szerbek légelhárító rendszereket és nehéztüzérséget is vittek a térségbe – húzták alá Pristinában. Az Egyesült Államok is figyelemmel kíséri a szerb katonáknak a koszovói határon történő, feszültséget keltő felvonultatását – közölte pénteken a Fehér Ház. Az MTI jelentése szerint John Kirby, a nemzetbiztonsági tanács szóvivője újságírókkal közölte, hogy a NATO növelte a Koszovóban állomásozó békefenntartóinak a számát az erőszak aggasztó fokozódása miatt.

Az Egyesült Államok felszólítja Szerbiát, hogy vonja vissza a koszovói határon csoportosított erőit

– jelentette ki az amerikai nemzetbiztonsági tanács szóvivője.