Demkó Attila Izraelről: Nagy kérdés, hogy a Hezbollah beszáll-e, mert akkor elfajulhatnak a dolgok

Szombat reggel meglepetésszerű terrorakciókat indított a Hamász nevezetű terrorszervezet Izrael ellen, és a Guardian beszámolója szerint több dél-izraeli közösség felett is átvették az irányítást. A Hamász több mint 2000 rakétát lőtt ki Izrael felé az izraeli hatóságok szerint, valamint palesztin fegyveresek több, övezeten kívüli területen is támadást indítottak. A támadás meglepetésként érte az izraeli védelmi erőket is.

Gáza környéki területeken élő telepesek kétségbeesetten várják az izraeli hadsereg segítségét. Egyelőre maguk vették fel a harcot a Hamász fegyvereseivel, annak ellenére, hogy hosszú órák teltek el a támadás megindítása óta. Az izraeli hadsereg lassú reakciója, valamint a terephelyzettel kapcsolatban megkerestük Demkó Attila geopolitikai szakértőt, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetőjét.

„Példátlan támadás a mostani”

Demkó Attila a Mandiner című portálnak arról beszélt, hogy a mostani támadásból az derült ki, hogy a Hamász megtanulta azt, hogyan lehet elkerülni a beépített ügynökök, illetve az esetleg lehallgatások révén azt, hogy az izraeliek előre megtudják, mi fog történni egy ilyen támadás alatt. A szakértő úgy véli, hogy meglepték Izraelt, és felhívta a figyelmet arra, hogy

egyes, nem megerősített hírek szerint továbbra is izraeli területen vannak a Hamász harcosai.

Demkó kiemelte, hogy a Hamász megtanulta azt, hogy Izrael milyen módszerekkel igyekszik felvenni velük a harcot, és a mostani támadással sikerült kicselezni az izraeli védelmi erőket.

A következő napok harci cselekményeire, valamint a lehetséges izraeli ellencsapásokra rátérve Demkó Attila elmondta, hogy Izrael igyekezni fog elrettentő jellegű csapásokat mérni a Hamászra. Hozzátette: mindig ugyanaz a módszer, de általában csak két-három évre sikerül elrettenteni a Hamászt, amíg újra nem építi a katonai erejét, és újjá nem építi a lerombolt infrastruktúráját. Demkó szerint

nagy valószínűsége van egy nagy erejű izraeli ellencsapásnak.

Hozzátette: az ellencsapásra sor kerülhet szárazföldi erőkkel, valamint légierővel is, ami előbb-utóbb eredményhez fog vezetni, tehát degradálni fogja a Hamász képességeit, de magát a létét, az akaratát nem. „Ami lesz az az, hogy ez a 2023-as Hamász–Izrael háború hetekig vagy hónapokig esetleg eltart, és jön majd 2028-ban a következő, tehát nincs semmiféle megoldása ennek a konfliktusnak” – fogalmazott. Demkó szerint nincs lehetőség a konfliktus feloldására, és a következő évtizedekben is hasonló összeütközések várhatók. A szakértő szerint arra a kérdésre még mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, hogy a Hezbollah bármilyen formában beszáll-e ebbe a konfliktusba, ugyanis ez a szervezet nagyságrendekkel jelentősebb képességekkel rendelkezik a Hamásznál.

„2006-ban volt az utolsó nagy izraeli–Hezbollah háború, ez mindenképpen jelentősebb konfliktust jelentene” – fogalmazott. Hozzátette, hogy ennek egyelőre nincs jele.

Borítókép: Háborús állapotok Izraelben (Fotó: Europress/AFP/Ahmad Gharabli)