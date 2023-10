Lengyelország újraindítja az ellenőrzéseket a szlovák határon + videó

– Éjféltől újraindítjuk az ellenőrzést a szlovák határon. Először tíz napra vezetjük be, de nagy valószínűséggel meghosszabbítjuk az intézkedést – mondta Mariusz Kaminski lengyel bel- és közigazgatási miniszter kedden. Hangsúlyozta, hogy a tavalyi évhez képest csaknem ezer százalékkal nőtt az illegális migráció és a nyilvánosságra hozott migránsok száma Szlovákia területén.

Hozzátette, hogy a külföldiek egy része Lengyelországon keresztül jut el Németországba és más uniós országokba, ezért van szükség a határellenőrzések újbóli bevezetésére. Elmondta, hogy csak egy hét alatt 551 illegális migránst fogtak el a határon.

A lengyel kormány a schengeni kódexnek megfelelően értesítette Szlovákia, Németország, Ausztria és Csehország belügyminisztériumát, valamint az Európai Bizottságot.

A fellépésünknek hatékonynak kell lennie, és a balkáni útvonalat, amelynek egyik ága Lengyelországon keresztül vezet Nyugat-Európa felé, hatékonyan el kell zárni

– fogalmazott a tárcavezető.

Mariusz Kamiński: Jedyną, właściwą odpowiedzią na falę nielegalnej migracji, która zalewa Europę, jest twarda obrona zewnętrznych granic UE#wieszwięcej pic.twitter.com/XtoQYRntMT — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) October 3, 2023

Nem Lengyelország az egyetlen állam, amely cselekszik. Szerda éjféltől Csehország szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezet be a szlovák határon, ezt Petr Fiala cseh miniszterelnök jelentette be szintén kedden a közösségi oldalán. Kiemelte, hogy az akcióról a lengyel kormánnyal is egyeztettek.