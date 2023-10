Az ezt követő napokban a szerb csapatok mozgása volt megfigyelhető a szerb és a koszovói határ szerbiai oldalán. Többen is arról számoltak be, hogy a belgrádi egységek észak felé, Közép-Szerbia irányába indultak. Ezekről a változásokról videók is készültek.

‼️Невероватно али истинито. Борбена возила Војске Србије повлаче се са административне линије. pic.twitter.com/5chsR1T7fV — Косово је ❤️ Србије! 🇷🇸❤️🇷🇺 (@Biljana16559170) September 30, 2023

Milan Mojszilovics, a szerb katonaság vezérkari főnöke is megerősítette, hogy a csapataik egy részét kivonták a térségből. Mint fogalmazott: a katonák számát 8350-ről 4500-ra csökkentették az adminisztratív vonal mentén.

A belgrádi hatóságok eközben őrizetbe vették Milan Radoicsicsot. A koszovói szerb vezető a bíróság előtt tagadta az ellene felhozott vádakat. A média korábban arról írt, hogy ő szervezte az összecsapásokat a koszovói rendőrökkel, amelyekben egy pristinai egyenruhás és három koszovói szerb életét vesztette. Radoicsics előzetes letartóztatásba helyezését Christopher Hill belgrádi amerikai nagykövet is jó lépésnek értékelte – írja az Amerika Hangja szerbiai oldala.

Úgy gondolom azonban, hogy mindannyian tudni akarjuk, miről is szól ez valójában, mit akartak elérni, honnan szerezték be azt a fegyvert és lőszert

– mondta Hill.

A banjszkai események – egyelőre nem hivatalos információk szerint – arra késztették az Európai Unió egyes tagjait, hogy Szerbia elleni korlátozó intézkedések alkalmazásán kezdtek el gondolkodni. Sajtóinformációk szerint minderre akkor kerülhetett volna sor, ha bebizonyosodik Belgrád kapcsolata a végzetes következményekkel járó támadással.

A koszovói helyzettel miatt volt a szerbiai rádió és televízió vendége a szerb védelmi miniszter. Milos Vucsevics a közmédiának adott interjújában leszögezte: Radoicsics letartóztatása azt mutatja, hogy országa jogállam.

Óriási a nyomás, zsarolásnak vagyunk kitéve, de ismétlem, egy szuverén és független állam a törvényei szerint dönt, nem azért, hogy valakinek a kedvében járjon

– tette hozzá a tárcavezető.