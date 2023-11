Átlátszó felső, fekete melltartó – megbotránkoztató jelenet a Bundestagban

Megbotránkoztató öltözetben jelent meg a német Bundestag családügyi bizottságának ülésén Tessa Ganserer, a Zöldek szőke parókás transznemű képviselője – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A politikus egy kétgyeremekes apa, aki a keddi nyilvános meghallgatáson egy tüllszerű, teljes mértékben átlátszó felsőben jelent meg; alatta csupán egy szűk fekete melltartó takarta műkeblét.

Soha egyetlen politikusnőnek nem jutna eszébe ilyen neglizsében megjelenni a Bundestagban

– írta le gondolatait a Welt hasábjain Kristina Schröder korábbi német családügyi miniszter.

So erscheint Tessa Ganserer zum Familienausschuss . Die Republik hat ihren Verstand verloren...

Warum rennt der Typ im Pornooutfit im Bundestag rum? pic.twitter.com/1PeZ7SdMuC — ❌️ Prof. Dr. Schweinhardt von Mobbingen© 🇳🇱🐸🐀 (@svmoffiziell) November 30, 2023

Kiemelte, hogy a parlament szabályzata azt is előírja, hogy az épületbe csak a hely méltóságához illő ruházatban lehet belépni – a bizottság elnöke mégsem intette meg a transznemű képviselőt, mint ahogy kollégái sem szólaltak fel a szabálysértés miatt, ráadásul a mainstream média is feltűnően hallgat az ügyben. Hiszen transznemű – ki is merné őt kritizálni, hogy aztán ráüssék homlokára a „transzfób” bélyeget.

Amivel viszont pont az nyer bizonyítást, amit Tessa valószínűleg a legkevésbé szeretne: hogy ő bizony nagyon nem nő, hanem egy szerencsétlen, akinek a háta mögött összesúgnak, a szemébe viszont semmi őszintét nem mondanak.

Azt ugyanakkor az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága esetleg egyszer tisztázhatná, hogy amikor a baritonhangú transznő gyakorlatilag egy prostituáltjelmezzel demonstrálja női mivoltát, akkor a nemi előítéletek és sztereotípiák efféle felvonultatása és a nemi jellemzők ilyen szinten szexista megjelenítése miatt büntetésből pontosan hány percig térdepeljenek kukoricán a suttyó genderellenes konzervatívok?