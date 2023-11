Azonosították az Európai Parlament volt spanyol alelnökét lelövő bérgyilkost + videó

Elfogták az Európai Parlament volt spanyol alelnöke elleni támadás egyik gyanúsítottjait. Alejo Vidal-Quadrast, aki a konzervatív Néppárt (PP) katalóniai vezetője, valamint a Vox társalapítója volt, november 9-én lőtték arcon Madridban, a nyílt utcán. A 78 éves politikus túlélte a támadást, és ezen a héten engedték ki a kórházból. A rendőröknek azt mondta, hogy mivel régóta szoros kapcsolatot ápol az iráni ellenzékkel, a gyanúja szerint a teheráni kormány állhat a támadás mögött.

A történtek kapcsán három embert vettek őrizetbe, akik közül a Nemzeti Bíróság bírája elrendelte az egyikük letartóztatását, mivel bizonyíthatóan részt vett a terrorista gyilkossági kísérletben. A másik két gyanúsítottat szabadlábra helyezték, de nem hagyhatják el Spanyolországot.

Buscan a una persona de origen tunecino por el disparo a Alejo Vidal-Quadras después de que la Policía haya detenido a otras tres en Málaga y Granada https://t.co/I3eoqCd6IZ pic.twitter.com/sUm9oT8Qbt — Europa Press (@europapress) November 21, 2023

A rendőrök most arra koncentrálnak, hogy megtalálják a bérgyilkost is, akit már sikerült azonosítani. Egy Mehrez Ayari nevű 37 éves tunéziai állampolgárt keresnek, akit a francia hatóságok is üldöznek egy Párizs környéki gyilkosság miatt.

Al parecer este es el HDLGP que intentó asesinar a Alejo Vidal-Quadras, ahora solo falta descubrir quién le contrató, que no estarán muy lejos, al igual que, "los que idearon el 11-M no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas". Diría que son los mismos que antaño. pic.twitter.com/eptln2nHzG — Fran Encinas-INGOBERNABLE🇪🇸🏳️‍🌈👮 (@frencinas) November 23, 2023

A spanyol rendőrség egyelőre azt próbálja kideríteni, hogy a férfi el tudta-e hagyni Spanyolországot, miután lelőtte Vidal-Quadrast, vagy pedig valahol az ország területén bujkál. Információik szerint a franciaországi bűncselekmény után több európai és afrikai országban is megfordult, mivel állandó menekülésben van az igazságszolgáltatás elől.

A biztonsági kamerák felvételein látszik, hogy ő és a szombaton rács mögé került, az iszlám vallás egyik ágához, a síizmushoz köthető fiatal férfi napokon át megfigyelte Vidal-Quadrast. Mehrez pedig végül egyedül lőtte le, majd menekült el egy motorral, amelynek kiégett maradványait a madridi Fuenlabrada mellett találták meg egy mezőn. A bérgyilkos az eredeti tervek szerint ott találkozott volna az azóta börtönbe került társával.

Mehrez ezt követő lépései már ismeretlenek. A rendőrség szerint nagy esély van arra, hogy hamis papírokkal közúton vagy repülővel már el is hagyta Spanyolországot. Azt is próbálják még kideríteni hogy állhat-e egy harmadik szereplő a merénylet mögött, mivel a letartóztatott férfi a nyomozás eddigi adatai szerint nincs olyan képességek birtokában, amivel kitervelhette volna a támadást és felbérelhette volna a bérgyilkost.

A Vidal-Quadras elleni terrorcselekmény indítéka továbbra sem ismert, az iráni rezsimmel kapcsolatos feltételezést még nem sikerült bizonyítani.