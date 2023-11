Bukarestbe látogat a magyar külügyminiszter

A kelet-európai és délkelet-európai térséget több súlyos ügy és kihívás is feszíti, ilyen a biztonságos energiaellátás kérdése is. Ahhoz, hogy új forrásokból nagyobb mennyiségű földgázt vásároljunk, a térségben szükséges a gázvezetékrendszer kapacitásának a növelése. Az Európai Unió elutasította, hogy segítsen nekünk ebben, ezért most a régió országainak minden eddiginél szorosabban kell együttműködni ebben az ügyben. Ma Bukarestben fontos lépéseket tehetünk ebbe az irányba