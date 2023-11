Jó üzlet az emberkereskedelem a Balkánon, szakértők szerint ez az egyik legjövedelmezőbb üzletág. Csak 2020-ban ennek a piacnak a becsült értéke Szerbia, Magyarország és Románia határszakaszánál tízmillió euró körül volt – tudósít az Euronews szerbiai oldala. A Migránsokat és Menedékkérőket Segítő Központ becslései szerint jelenleg ötezer illegális bevándorló tartózkodik Szerbiában, és ebben az évben több mint hetvenezren haladtak át az országon.

A magyar határkerítés megállítja a migrációt

A migránsokhoz köthető fegyveres leszámolások jellemzően egymással szemben álló, illegális bevándorlókat tömörítő bandák között alakulnak ki, a háttérben pedig az embercsempészbandák állnak.

Ezek harcok a területért és az ügyfelekért

– magyarázta Milica Svabics, a KlikAktiv migránsokat segítő, 2014-ben alapított belgrádi székhelyű civil szervezet munkatársa az Euronewsnak. Hozzátette: a befogadóközpontokban és illegális táborokban meghúzódó migránsok többsége afgán vagy szír származású. Svabics rámutatott arra is, hogy a magyar határkerítés miatt a nyugatra tartó bandák megtorpannak Szerbiában, és kénytelenek hosszabb időn át a térségben maradni. Ennek az időszaknak az átvészeléséhez és az alternatív megoldások felkutatásához pedig az embercsempész bűnbandák felkutatása számunkra a legkézenfekvőbb.

Annak ellenére egyébként, hogy az embercsempészek között jelentős számú migráns is található, és hogy az illegális bevándorlók táboraiban a rendőrök nagy mennyiségben foglalnak le fegyvereket és kábítószereket is, egyes migránsvédő szervezetek továbbra is úgy vélik, szabad utat kellene engedni ezeknek az embereknek Európa felé.

A Klikaktiv idézett munkatársa szerint például nekik is ugyanolyan szabadságot kellene biztosítani az EU-ban, mint az ukrajnai háború elől menekülőknek. Szabad mozgást, ideiglenes tartózkodási engedélyt, munkavállalói dokumentumokat, általános védelmet kellene kapniuk – véli a szervezet tagja.

Mindent átfésülnek a szerb hatóságok

Közben a szerb rendőrség folytatja akcióit a szerb–magyar határ mentén, a cél, hogy megerősítsék a terület biztonságát. A belügyminisztérium a közösségi oldalán folyamatosan közli a képeket és az információkat. A magyar határ menti rész egyfajta műveleti területté változott, amióta legutóbb Horgosnál ismét összecsaptak egymással az embercsempészek.