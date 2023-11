ENSZ: Összeomlott a távközlési rendszer, éhínség és betegségek terjedése fenyeget a Gázai övezetben

Éhínség és betegségek terjedése fenyegeti a gázai lakosságot a tengerparti övezet élelmiszer- és édesvízkészleteinek kimerülése és az akut üzemanyaghiány miatt szünetelő segélyezés, valamint a kommunikációs hálózatok összeomlása következtében – tudatták az ENSZ szervezetei pénteken.

A Gázai övezet csütörtökön összeomlott távközlési hálózatai továbbra is működésképtelenek, miután akadozik a létfontosságú infrastruktúra, azon belül az internet- és telefonszolgáltatás, a vészhelyzeti kommunikációs rendszerek, a kórházak, valamint a tengervizet feldolgozó sótalanító üzemek fenntartásához szükséges áramszolgáltatás.

A ciszjordániai székhelyű palesztin távközlési vállalat, a Paltel csütörtök este jelentette hálózatainak összeomlását, amelynek következtében megszakadt az internet-szolgáltatás is.

Az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) regionális irodája csütörtökön azt közölte, hogy

Az éhínség elkerüléséhez szükséges napi élelmiszer-mennyiségnek jelenleg mindössze tíz százaléka jut be az övezetbe. A területen élő 2,3 millió palesztin közül egyre többen szenvednek a kiszáradástól és alultápláltságtól, az emberek – mint fogalmaztak – „már egyenesen az éhhalál veszélyével néznek szembe”.

Az ENSZ palesztinokat segítő szervezete (UNRWA) közölte, hogy pénteken Egyiptomból nem lehet majd segélyszállítmányokat eljuttatni az övezet déli részére, noha Izrael – amely a Hamász palesztin terrorszervezet ellen indított háborújának kezdete óta tiltja az üzemanyag-szállítmányok bejuttatását – a hét elején engedélyezte az ügynökségnek az élelmiszereket szállító teherautók korlátozott számú érkezését.

Az üzemanyag hiánya miatt le kellett állítani a szennyvízszivattyú-állomásokat és a sótalanító üzemeket, ami növeli a vízszennyezés és a betegségek kitörésének kockázatát.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) pénteken a betegségek várható terjedése miatt adott hangot aggodalmának, miután a napokban kiugró számban regisztráltak légzőszervi megbetegedéseket és hasmenéses eseteket az övezetben. A WHO, amely korábban már figyelmeztetett a betegségek terjedésének „aggasztó tendenciáira”, felhívta a figyelmet arra is, hogy az izraeli hadsereg hetek óta zajló bombázásai elől óvóhelyekre menekülő lakosság alig jut hozzá élelmiszerhez és tiszta vízhez.

Az esős évszak kezdetével kialakuló lehetséges áradások következtében a túlzsúfolt terület csatornarendszere túlterhelődhet, ami tovább növeli a betegségek elterjedésének esélyét – közölték.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) pénteki tájékoztatása szerint mintegy 813 ezer belső menekült tartózkodik az UNRWA által működtetett legalább 154 menedékhelyen.

Borítókép: Izraeli légicsapásban megsemmisült lakóházak a Gázai övezet északi részében (Fotó: MTI/AP/Leo Correa)