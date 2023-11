Tartja magát az ukrán és a nyugati nyilvánosságban a mondás, hogy az ukránok a bucsai mészárlás miatt nem folytathat béketárgyalásokat Oroszországgal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletbe is iktatta, hogy amíg Vlagyimir Putyin az elnök, nem lehetnek tárgyalások. Az elképzelés fonákságaira egy francia lapnak adott interjújában hívta fel a figyelmet.

Október végén Gerhard Schröder német exkancellár alternatív magyarázattal állt elő: szerinte nem Bucsa miatt nem történt békemegállapodás az oroszok és az ukránok között, hanem azért, mert az Isztambulban már letárgyalt megállapodás aláírását az Egyesült Államok megakadályozta. Arahamija nyilatkozatából kiderült: Schrödernek bizony az utolsó betűig igaza volt. Arra a kérdésre, hogy miért nem írta alá annak idején Ukrajna az Isztambulban letárgyalt békemegállapodást, a frakcióvezető végül kibökte: azért,

mert Boris Johnson akkori brit miniszterelnök megérkezett Kijevbe, és kiadta a parancsot, hogy „nem fogunk velük semmit aláírni, hanem harcolni fogunk”.

Arahamija arról is beszélt, hogy Ukrajna nagy fegyverbeszállítói ezt a pozíciójukat továbbra is fenntartják – így azért nem tárgyalnak a békéről, mert amint ezt megneszelnék a nyugati támogatók, azonnal leállítanák a fegyverszállításokat.

Ukrajna feltétlen támogatását Nyugat-Európa és az Egyesült Államok legnevesebb kutatóintézetei és hivatalos helyei rendszerint azzal indokolják, hogy Ukrajna a szabad világ háborúját vívja, és a demokráciával küzd. Olekszij Honcsaruk egykori ukrán miniszterelnök a háború első évfordulóján arról beszélt, hogy ez nem területekért és erőforrásokért zajló háború, nem regionális konfliktus, hanem a szabadságért és demokráciáért zajló háború.

Arahamija nyilatkozatából ugyanakkor kiderül, hogy ez is hazugság: miután Ukrajnában a háborúra hivatkozva betiltották a politikai pártok egy részét, minden szinten lefújják a 2024-es választásokat is, sem parlamenti, sem elnöki, sem önkormányzati szinten nem élhetnek demokratikus jogaikkal az ukránok. A hivatalban lévő tisztviselők mindenféle demokratikus legitimáció nélkül továbbra is hatalmon maradnak. A frakcióvezető szerint azért nem kívánnak választást tartani, mert „senki sem kényszerít erre minket”.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)