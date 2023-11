Így mentették ki a csecsemőket a gázai halálzónából + videó

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint 31 koraszülöttet evakuáltak a gázai al-Sifa kórházból, ezt a szervezet főigazgatója is megerősítette. „A WHO és partnerei sürgősen terveket dolgoznak ki a megmaradt betegek, a személyzet és családjaik azonnali evakuálására” – derült ki a szervezet közleményéből.

Az intézmény igazgatója és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója szerint szombaton több százan hagyták el a kórházat, miután az izraeli hadsereg erre utasította őket. A hadsereg cáfolta, hogy elrendelte volna az evakuálást.