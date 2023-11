Ahogy arról beszámoltunk, az Izraelből menekülő Alla Pugacsovát Moszkvában látták utoljára, és aztán senkinek sem volt többé híre róla. A Millió rózsaszál énekesnője az elmúlt két évben egyfolytában menekül a háború elől.

Alla Pugacsova, a Millió rózsaszál énekese a moszkvai pályaudvaron, ahol utoljára látták. Forrás: 74.ru

Először azért kellett férjével együtt elhagyniuk Oroszországot, mert Maxim Galkint külföldi ügynöknek nyilvánították politikai posztjai miatt. Októberben pedig a Hamász támadása után kényszerültek elhagyni új, választott hazájukat, Izraelt. Néhány órája azonban az énekesnő férje Lettországból osztott meg egy közös fotót az Instagram-oldalán, melyen az írás tanúsága szerint Siguldában vannak.

Lettországban folytatja életét a Millió rózsaszál énekesnője?

Hogy Lettországban marad-e a híresség, azt nem lehet tudni. 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörése után a férjét külföldi ügynöknek nyilvánították Oroszországban, mivel olyan tartalmú posztokat osztott meg a közösségi médiában, melyek egyértelműen oroszellenesek voltak. Később arról lapunk is beszámolt, hogy az énekesnő akár munkahelyi bulikban is fellépne, ha lenne, aki megfizeti az ötszázezer eurós díját. Arról nem szóltak a hírek, hogy a Millió rózsaszálon túl hány nóta van a híresség repertoárján egy-egy ilyen alkalommal. Mindenesetre itt van az a dal, amit több nyelvre, köztük magyarra is lefordítottak, a Millió rózsaszál.