Szijjártó Péter: Magyarország és az Audi együttműködése párját ritkító sikertörténet

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az Audi tevékenysége fontos volt abból a szempontból is, hogy ma hazánk exportteljesítménye a 34. a világranglistán, és minden nehézség ellenére sorra dőltek meg a beruházási csúcsok is. Hangsúlyozta, hogy az autógyártó szerepe emellett a fenntartható növekedésben is jelentős, mivel ma Magyarország a világ azon húsz állama közé tartozik, amelyek a károsanyag-kibocsátásuk csökkentésével párhuzamosan képesek a gazdasági teljesítményük növelésére.