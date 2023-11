Szijjártó Péter: Magyarország és Guatemala együtt áll ki a keresztény értékek és a hagyományos családmodell mellett

Örülünk annak, hogy Guatemala is hasonló felelősségteljes pozíciót foglal el, s így ebben a tekintetben is együtt tudunk fellépni a nemzetközi politikai színtéren. Messze vagyunk egymástól földrajzilag, de látszik, hogy az együttműködésnek, a kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködésnek igenis van értelme. Fontos, hogy Magyarország a tőle földrajzilag távol lévő országokkal is, főleg ha azonos értékeket képviselünk, a lehető legszorosabb együttműködést tartsa fenn, ez erősít minket a nemzetközi politikai viszonyrendszerben