Újabb szankciókkal készül az EU, de még mindig nem érték el, amit akartak

Az oroszellenes uniós szankciók sora továbbra sem ért véget, legutóbbi híradások szerint az Európai Bizottság megtiltaná, hogy kőolaj szállítására alkalmas tartályhajókat adjanak el a tagállamok Oroszországnak – számolt be háborús összefoglalójában a washingtoni hadtudományi intézet (Institute for the Study of War, ISW) a Reuters hírügynökségre hivatkozva.

A javaslat továbbá azt is magába foglalná, hogy az intézkedés alá vont árukat olyan harmadik országoknak adják el, melyek azokat továbbadhatják Oroszországnak.