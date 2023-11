Hozzátette: az ukrán fegyveres erők katonai műveleteinek sikeressége nagyban függ attól, hogy Ukrajna mennyi erőforrást tud rájuk fordítani, mennyi fegyvere van a két hadseregnek , valamint az is meghatározó szempont, hogy ezeket mikor kezdik el élesben használni a harcok során. Podoljak szerint korlátozni kell Oroszország erőforrásait.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, ha a Nyugat már nem segít nekik, csapataiknak vissza kell vonulniuk.

Márpedig most azt látni, hogy az október 7-én kirobbant közel-keleti háború miatt már nem a kelet-európai harcokra figyel a nemzetközi közösség. Nemrégiben Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is arról beszélt, az Izrael és a Hamász közötti harcok hatással lesznek az Ukrajna-politikára is. Példaként megemlítette, hogy Brüsszelnek nem lesz lehetősége arra, hogy 2023 végéig leszállítsa a korábban megígért egymillió lőszert. Hozzátette azonban, hogy az EU nem adja fel Ukrajna támogatását, várhatóan a lőszerek megküldését elhalasztják.