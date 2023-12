Csaknem félmillió palesztin megélhetése szűnt meg a háború miatt

A The Guardian brit lap arról ír, hogy a háború kitörése óta palesztinok százezrei veszítették el állásukat, vagy fagyasztották be a fizetésüket, miután az izraeli hatóságok visszavonták a munkavállalási engedélyeiket. Mindezek mellett a hatóságok rendkívül szigorú korlátozásokat vezettek be az átkelésre.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslései szerint hozzávetőleg 182 ezer Izraelben dolgozó gázai lakos munkaviszonyát szüntették meg, miközben Ciszjordániában mintegy 208 ezer állás szűnt meg az adatok szerint.

A szervezet szerint további 160 ezer ciszjordániai munkavállaló veszítette el vagy érzi veszélyben állását. Az ENSZ szerint a háború jelentősen megterheli a palesztin területek kimerült gazdaságát, jelentős pénzügyi és banki kockázatokra hívták fel a figyelmet.