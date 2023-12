Donald Trump után újabb jobboldali vezető ellen indult boszorkányüldözés

A francia Valeurs magazin írta meg, hogy most már hivatalos, hogy Marie Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője és 26 másik személy ellen közpénzek hűtlen kezelése miatt bírósági eljárás indul. A listán sorakozik Marie Le Pen apja, Jean-Marie Le Pen is, a a francia szélsőjobboldal történelmi vezetője is.

Azzal vádolják őket, hogy európai uniós pénzeket sikkasztottak el, hogy olyan európai parlamenti képviselők asszisztenseinek fizessenek, akik akkoriban valójában a pártnak dolgoztak. Az első tárgyalást 2024. március 27-re tűzték ki.

A Nemzeti Tömörülés közleményben reagált az eseményekre:

Marine Le Pen nem követett el bűncselekményt vagy szabálytalanságot. […] Hivatalosan is vitatjuk a képviselőink és parlamenti asszisztenseink ellen felhozott vádakat.

A vizsgálat maga az asszisztensek ügyében 2015-ben kezdődött, ezután emeltek vádat Marine Le Pen ellen 2017-ben hűtlen kezelés és bűnpártolás miatt. A vádakat később közpénzekkel való visszaélésre módosították.

Ami miatt a két évszám kiemelkedő jelentőségű, az az, hogy 2015-ben a regionális választás második fordulóját tartották, 2017-ben pedig elnökválasztás volt Franciaországban.

Az AFP hírügynökség tájékoztatása szerint

ha elítélik, a börtönbüntetés mellett a bíróság tíz évre alkalmatlanná nyilváníthatja Le Pent a tisztség betöltésére.

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok volt elnökét, Donald Trumpot 37 rendbeli szövetségi bűncselekménnyel vádolják az otthonában tárolt, az elnöki időszakából származó minősített iratokkal összefüggésben. Egy júniusi bírósági megjelenés előtt Donald Trump a közösségi oldalán megismételte, hogy az eljárást az ellene zajló boszorkányüldözés részének tartja.

Ami szintén érdekes, hogy az eljárások ellenére a Franceinfo és a Le Monde által december 8-án közzétett Verian–Epoka-tanulmány szerint a Nemzeti Tömörülés egyre kevésbé elrettentő a franciák számára.

Ez az első alkalom 1984 óta, hogy a franciák kezdenek megbarátkozni és szimpatizálni Marine Le Pen pártjával.

Szakértők szerint egyelőre arra lehet következtetni, hogy az ilyen politikai szereplőket célzó jogi eljárások fordított hatást váltanak ki, hisz Donald Trump népszerűsége is jelentősen megnőtt a vádemelés óta.