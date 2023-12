Dzsihadistákat tartóztattak le a spanyol–marokkói határvidéken

A marokkói rendőrség szerint a letartóztatottak szélsőséges ideológiát vallanak, és részt vettek mások toborzásában egy esetleges terrortámadáshoz.

A spanyol hatóság által elfogottak között van egy olyan férfi, akit Spanyolországban terrorista bűncselekmények miatt tartóztattak le korábban, és akiről kiderült, hogy az afrikai Száhel-övezetben működő terrorszervezetekhez tartozott

Ez a közös biztonsági művelet a marokkói biztonsági szolgálatok és spanyol kollégáik közötti folyamatos és kiváló biztonsági koordináció része, amely ismét megerősíti a két ország közötti biztonsági partnerség fontosságát

– áll a marokkói hatóságok közleményében. A spanyol és a marokkói fél is arról számolt be, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet október eleji Izrael elleni támadása után kifejezetten aktívak lettek a terroristákat tobrozó csoportok. Nem csoda tehát, hogy Európában egyre több országban emelték a terrorkészültségi szintet.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Hollandiában például 2019 óta először kellett emelni a készültséget, a hatóságok négyesre, vagyis „jelentősre” emelték az ország fenyegetettségi szintjét az ötfokozatú skálán. A Korán-égetések és a sorozatos fenyegetések miatt Svédországban is emelték a készültséget, de az Egyesült Királyságban és Franciaországban is fokozott figyelemmel kísérik a hatóságok az esetleges fenyegetéseket, míg Németországban kifejezetten a karácsonyi vásárokhoz vezényelnek több katonát és rendőrt.

