Így akarták befolyásolni Sorosék a szerbiai választásokat

A Balkan Insight minden évben kihozza az év hőseit, így lett 2021-ben a Nyomtass te is! mozgalom, ami a 2022-es választásokon segítette a külföldi befolyásolási botrányba keveredett ellenzéki összefogást. Ez egy ingyenes, közösségi terjesztésű hírújság amelyet az eDemokrácia Műhely Egyesület ad ki, és céljuk, hogy baloldali hírportálok rövidített cikkeit juttassák el minél több emberhez. A két A/4-es oldalból álló újságot bárki szabadon kinyomtathatja és terjesztheti.

Az eDemokrácia Műhely Egyesületet Soroshoz köthető liberális értelmiségiek alapították 1998-ban: L. László János újságíró a Demszky-érában a Budapest Portál felelős szerkesztője volt, Sükösd Miklós, a Közép-Európai Egyetem docense (1996–2009) szakmai vezetője volt a szervezetnek. Partnereik között szerepel a Norvég Alap és az Ökotárs Alapítvány (LMP pártalapítványa volt).

Legalább már három Soros-alapítvány által kiírt pályázatot nyertek, és bár tevékenységük egy részét az átláthatóságot megkövetelné, valahogy a honlapjukon elérhető 2016-os, 2017-es közhasznúsági jelentésben annyi szerepel, hogy nemzetközi forrásból kaptak támogatást. Semmi több.

Ez esetben is a megszokott módon találhatjuk meg Sorosékat a „donorok” között, azaz úgy, hogy álcázva jelenik meg valamelyik támogatóként, esetleg támogatókként.

Viszont a lapot kiadó szervezetnek, a BIRN-nek a partnerei között található az Átlátszó, a Belgrade Centre for SecurityPolicy (amit többek között az OSF is finanszíroz 400 ezer dollárral), a Belgrade Open School (amit a Fund for an Open Society Serbia pénzel), valamint a Direkt36 és a CEU is. De ami ennél is fontosabb, hogy a térségben fellelhető valamennyi Nyílt Társadalom Alapítványok iroda fel van sorolva a partnerek között: a Kosovo Foundation for Open Society – KFOS, az Open Society Foundation Serbia, Open Society Fund Bosniaand Herzegovina, és végül az Open Society Foundation Albania.

A szerbiai választások előtt nem sokkal megjelent a Balkan Insight oldalán egy cikk A szerbek egyre kevésbé félnek a rezsim választási ijesztgetéseitől címmel.

Ebben azt sugallják, hogy a kormányzó párt megfélemlít embereket, hogy rájuk szavazzanak – persze névtelen beszámolókra hivatkozva, illetve egy olyan, Centre for Research, Transparency and Accountability nevű szervezetre, amelyet a USAID-en és a National Endowment for Democracyn keresztül az amerikai demokraták pénzelnek.